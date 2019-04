Jennifer Garner iznenadila priznanjem: 'Roditelji mi nikada nisu rekli da sam lijepa'

Odrastanje u zapadnoj Virginiji za danas jednu od najpoznatijih holivudskih glumica i nije bilo lako. 47-godišnja ljepotica otkrila je kako joj je djetinjstvo bilo obilježeno mnogobrojnim nesigurnostima upravo zbog izgleda

47-godišnju Jennifer Garner mnogi smatraju jednom od najljepših holivudskih glumica. Bivša supruga Bena Afflecka, s kojim ima troje djece, u svojem je posljednjem intervjuu za People progovorila i o nekim stvarima o kojima je do sada nerado pričala, a koje su, malo je reći, iznenadile njezine obožavatelje.

'Nisam bila jedna od 'glavnih cura' na školi. Nesigurnost me 'pojela' pa se uopće nisam smatrala lijepom i privlačnom. O tome nisam ni razmišljala', rekla je 47-godišnja glumica dodavši kako je, kada se okrene i pogleda unatrag, itekako zahvalna svojoj obitelji što joj je pomogla da 'ostane stajati čvrsto na zemlji'.

'Moja obitelj nije bila opterećena izgledom, jednostavno im to nije bilo važno. Mislim da mi roditelji nikada nisu rekli: 'Kako si lijepa', stoga niti mi nismo razmišljali o tome', priznala je Jennifer Garner koja je odrastala sa dvije sestre, no unatoč tome, tijekom tinejdžerskih godina, nije se smjela šminkati.

'Nije mi to bilo dopušteno, no ja sam se znala potajice šminkati u svojoj sobi.' Prisjećajući se trenutka kada joj je prvi puta netko rekao da je lijepa, rekla je da je to bilo na prvoj godini Denison fakulteta u Ohiju.

'Hodala sam po ulici kada me jedan dečko zaustavio i rekao mi: 'Znaš li da svi stariji dečki na fakultetu misle da si lijepa?' Bilo mi je neugodno jer nikada nisam razmišljala o tome da sam lijepa. Jedino što sam mogla odgovoriti bilo je: 'Jesi li siguran da govoriš pravoj osobi?'