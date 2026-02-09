NASTUPA NA SUPER BOWLU

On mijenja glazbenu industriju: Kako je Bad Bunny postao globalna superzvijezda

E. K.

09.02.2026 u 01:30

Bad Bunny
Bad Bunny Izvor: EPA / Autor: CHRIS TORRES
Bionic
Reading

Ali možda vam još uvijek nije sasvim jasno zašto je Bad Bunny toliko važan i zašto je postao nezaobilazno ime pop kulture, donosimo nekoliko zanimljivih činjenica o 'kralju reggaetona'

Bad Bunny, pravog imena Benito Antonio Martínez Ocasio, portorikanski je glazbenik i šesterostruki dobitnik nagrade Grammy, koji stvara glazbu od 2013. godine, a nastupit će u poluvremenu Super Bowla!

Iako većinu svojih pjesama snima na španjolskom, izrastao je u globalnu superzvijezdu koju je teško zaobići - i da, on govori i engleski. Uoči Super Bowla vrijedi znati nekoliko ključnih činjenica o njemu.

Bad Bunny ima moćne hitove i albume koji ruše rekorde. U 31. godini već je nanizao zlato, platinu pa i dijamantne naklade za pjesme poput Monaco, Baile Inolvidable i Moscow Mule. Suradivao je s velikim pop imenima, među kojima su Cardi B i Drake. Njegova pjesma I Like It, snimljena s Cardi B i J. Balvinom 2018., postala je ogroman hit i pomogla Cardi B da 2019. osvoji Grammy za najbolji rap album. Album Debí Tirar Más Fotos iz 2025. ušao je u povijest kao prvi album na španjolskom jeziku koji je osvojio Grammy za album godine. Streaming platforma Spotify više ga je puta proglasila svojim najstreamanijim izvođačem na svijetu – 2020., 2021., 2022. i 2025. godine.

Bad Bunny Izvor: EPA / Autor: CHRIS TORRES

I na pozornici je nezaustavljiv! Njegova turneja World’s Hottest Tour 2022. zaradila je oko 314 milijuna dolara na 32 koncerta u Sjevernoj i 11 nastupa u Južnoj Americi. Prošlog ljeta u domovini, Portoriku, odradio je rasprodanu rezidenciju No Me Quiero Ir de Aquí (Ne želim otići odavde), na kojoj se okupilo više od pola milijuna ljudi, a otoku je donijela milijunske prihode. Nakon toga otišao je na turneju po Latinskoj Americi i Europi, dok je Sjedinjene Države preskočio uz obrazloženje kako ga brine da bi stroža imigracijska politika mogla otežati dolazak njegovim obožavateljima.

Bad Bunny nije stran ni Super Bowlu: 2020. nastupio je u spektakularnom poluvremenu Super Bowla LIV uz Shakiru, Jennifer Lopez i J. Balvina. Osim toga, ima i sasvim neočekivanu strast: profesionalno hrvanje. Visok 188 cm, pojavio se u World Wrestling Entertainmentu (WWE) i u jednom je trenutku držao titulu '24/7 prvaka'.

Ogromna popularnost

Njegov utjecaj osjeća se i u modi. Bad Bunny ne slijedi trendove, on ih pokreće. Bio je jedan od supredsjedatelja Met Gale 2024., ima unosno partnerstvo s Adidasom, a njegove tenisice obično se rasprodaju čim stignu online. Poznat je i kao glasni zagovornik LGBTQ+ zajednice, često se igra s rodnim kodovima i nosi androgeno, 'fluidno' odijevanje.

Okušao se i u glumi. Više se puta pojavio u emisiji Saturday Night Live, i kao voditelj i kao glazbeni gost. Igrao je u filmu F9, devetom nastavku franšize Brzi i žestoki, a imao je i ulogu u filmu Adama Sandlera Happy Gilmore 2. Logično, proširio se i na videoigre: Bad Bunny posuđuje glas i pojavljuje se u hrvačkoj igri WWE 2K23.

Konačno, čak ni gastronomija nije ostala po strani. Godine 2022. udružio se s poznatim 'kraljem noćnog života' Davidom Grutmanom i u centru Miamija otvorio Gekko, japanski steakhouse koji spaja luksuz, celeb atmosferu i njegov prepoznatljiv stil.

Ako vam je do sada Bad Bunny bio samo ime s playlisti ili naslovnica, nakon svega je jasnije zašto se o njemu govori kao o jednom od najutjecajnijih umjetnika svoje generacije - i zašto je toliko prisutan u priči oko Super Bowla.

