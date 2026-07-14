Odlazak pionirke hrvatske mode: U 71. godini preminula dizajnerica Snježana Vego

Istaknuta hrvatska modna dizajnerica, kostimografkinja i sveučilišna profesorica Snježana Vego preminula je u 71. godini. Šira javnost najviše će je pamtiti po kultnim kostimima koje je kreirala za povijesni nastup grupe Riva na Eurosongu 1989. godine
Tijekom bogate karijere Snježana Vego je ostavila neizbrisiv trag na domaćoj modnoj i kazališnoj sceni, a godinama je svoje znanje prenosila studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Posljednji ispraćaj održat će se u četvrtak, 16. srpnja, u krematoriju na zagrebačkom Mirogoju.
Snježana Vego završila je Odsjek odjevnog dizajna na Višoj tekstilnoj školi, a 1981. godine diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na slikarskom odjelu u klasi profesora Josipa Biffela. Svoja je djela izlagala na više od 50 modnih događanja u zemlji. Među najznačajnijim samostalnim projektima ističu se izložba u münchenskoj galeriji Meneghello 1988. godine, izložba modne avangarde u Muzejskom prostoru Mimara godinu dana kasnije te samostalna modna revija 'Hrvatska korota' predstavljena 1995. na Hrvatskom tjednu u Münchenu.
Rad u kazalištu i akademska karijera
Osim modnog dizajna, ostvarila je zapaženu suradnju s televizijskim kućama, a od 1987. radila je kao kostimografkinja za brojna kazališta. Iste je godine započela i akademsku karijeru na zagrebačkom Tekstilno-tehnološkom fakultetu, gdje je 2002. izabrana u zvanje izvanredne profesorice. Unatoč opsežnom opusu u umjetnosti i edukaciji, u kolektivnoj memoriji ostat će trajno upisana kao autorica upečatljivog vizualnog identiteta grupe Riva u godini njihove velike pobjede.