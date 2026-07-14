Odlazak pionirke hrvatske mode: U 71. godini preminula dizajnerica Snježana Vego

Tijekom bogate karijere Snježana Vego je ostavila neizbrisiv trag na domaćoj modnoj i kazališnoj sceni, a godinama je svoje znanje prenosila studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Posljednji ispraćaj održat će se u četvrtak, 16. srpnja, u krematoriju na zagrebačkom Mirogoju.

Snježana Vego završila je Odsjek odjevnog dizajna na Višoj tekstilnoj školi, a 1981. godine diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na slikarskom odjelu u klasi profesora Josipa Biffela. Svoja je djela izlagala na više od 50 modnih događanja u zemlji. Među najznačajnijim samostalnim projektima ističu se izložba u münchenskoj galeriji Meneghello 1988. godine, izložba modne avangarde u Muzejskom prostoru Mimara godinu dana kasnije te samostalna modna revija 'Hrvatska korota' predstavljena 1995. na Hrvatskom tjednu u Münchenu.

Rad u kazalištu i akademska karijera

Osim modnog dizajna, ostvarila je zapaženu suradnju s televizijskim kućama, a od 1987. radila je kao kostimografkinja za brojna kazališta. Iste je godine započela i akademsku karijeru na zagrebačkom Tekstilno-tehnološkom fakultetu, gdje je 2002. izabrana u zvanje izvanredne profesorice. Unatoč opsežnom opusu u umjetnosti i edukaciji, u kolektivnoj memoriji ostat će trajno upisana kao autorica upečatljivog vizualnog identiteta grupe Riva u godini njihove velike pobjede.