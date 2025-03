Ovo su finalistice Gospodina Savršenog: 'Trebao bi birati razum, ali vodim se srcem'

Spoj s Mijom

Prva mu je došla Mia, za koju je pripremio adrenalinsku vožnju terencem po otoku. Kazala mu je kako misli da je ostavila dobar dojam pred njegovim bratom i prijateljem i bilo joj je drago upoznati ih. Uz pogled s vidikovca, Šime i Mia pričali su o budućnosti i planovima. 'Mislim da se Šimi sviđam, da ima pozitivno mišljenje o meni, da sam zrela za svoje godine i da mu odgovaram', kazala je.

Na red je došao i razgovor o vezi na daljinu, a Šime je poručio kako teži zajedničkom životu, no mogao bi se okušati i u vezi na daljinu. 'U skoroj budućnosti mogla bih se odseliti bilo gdje zbog ljubavi. Nije bitno gdje si nego s kim si', poručila je Mia. 'Naš je odnos u stalnoj uzlaznoj putanji i sve što treba doći – doći će', poručio je Šime i zagrlio je.

'Spremna sam se dati 100 posto u ovaj odnos, na njemu je da odluči', zaključila je Mia.

Vožnja električnim automobilima

Miloš je za Gloriju isplanirao zabavnu vožnju električnim romobilima uz more, a nju je to oduševilo. 'Što misliš kako bi izgledao tvoj i moj život kad bi ovo bila neka ozbiljna priča?' zanimalo je Miloša, a ona je otkrila da joj česta putovanja u Beograd, pa čak i selidba, ne bi bili problem.

'Spremna sam zbog ljubavi odseliti se bilo gdje', poručila je. Ipak, priznala mu je da nije jaka na riječima, pa je iz nje u nekoliko navrata morao ''izvlačiti'' određene informacije.

'Možda joj nije ugodno da se dogodi neki romantični trenutak pred toliko ljudi, razumijem to', kazao je, a spoj su završili pomalo nespretnim zagrljajem. Miloš ju je pokušao i poljubiti, no brzo se izmaknula. 'Čini mi se da me htio poljubiti, možda ostanem večeras bez ruže zbog toga, ali žao mi je, nisam bila spremna na to... Jednostavno, nisam mogla', otkrila je.

Po povratku u vilu, Glorija je sve ispričala Miji i Marineli, a one su smatrale da je jako pogriješila. 'Trebaju biti idealni uvjeti i muškarac, za njega nisam sigurna... Ne znam kakvi su mi dojmovi... Moram još razmišljati', kazala je. 'Mislim da je Glorija zauzela mjesto nekome tko se više zanimao za Miloša. Sad kad je pokucala maca na vratanca, shvatila je da ipak ne želi otvoriti vratanca', zezala se Marinela.