Odabrala je obitelj umjesto karijere: Sjećate li se jedinstvene Bridget Fonde?

Hollywwod je 'svijet' u koji je teško ući, ali još teže izaći. Kad se jednom osjetiti slava i velika zarada, malo tko se želi odreći tako raskošnog života. Većina se ne želi povuči s filma ni kada se njihova zvijezda počne gasiti, no postoje oni koji su koji nakon sjajnih karijera jednostavno nestali sa scene. Među njima je i Bridget Fonda

Ova se odluka vrlo lako može shvatili, ako gledamo brak njezinih roditelja. Budući da dugotrajna razdvojenost može utjecati na život para, ona je očito odabrala obitelj umjesto karijere. Danas se jedino zna da svoju privatnost želi sačuvati daleko od očiju javnosti što je u Hollywoodu nešto neuobičajeno.

Od kad se povukla imala je samo šest nastupa pred kamerom, uglavnom u dokumentarcima poput 'Jackie Brown: How it went down' i biografiji 'The Fondas in 2004.'. Njezin posljednji nastup bio je u filmu 'Battleground Earth: Ludacris Vs. Tommy Lee'. Poznato je i da je 2012. podržala kampanju predsjednika Baracka Obame. Nije aktivna ni na društvenim mrežama.