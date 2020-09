Od videosnimki seksa do jednih od najbogatijih celebrityja svijeta: Kako su, zahvaljujući reality showu, Kardashiani stvorili svoje carstvo

Zahvaljujući nosu za biznis, kanal E! ponudio je prije 14 godina članovima obitelji Kardashian i Jenner da svoje živote predaju u njihove ruke, puste kamere da ih prate danonoćno u stopu, a sve to rezultiralo je jednim od najgledanijih reality showova. Upravo zbog toga njihovo se danas bogatstvo broji u milijunima, a ne postoji ni poslovni sektor u koji nisu barem malo zagrebli

Rijetki su oni koji nisu čuli za reality show 'Keeping Up with the Kardashians'. Kakvo god imali mišljenje o članovima te obitelji i njihovoj odluci da se u potpunosti ogole pred televizijskim gledateljima diljem svijeta, jedno im morate priznati - nos za biznis itekako imaju, pa bi se čak moglo reći da sve što dotaknu pretvaraju u zlato, točnije dolare koji se samo gomilaju na njihovim računima.

A najzaslužnija za bogatstvo svakog člana ponaosob zasigurno je i 'glava obitelji', mama Kris Jenner koja je svojim poslovnim odlukama, savjetima, ali i različitim spinovima u reality showu napravila posao stoljeća. Koliko je zapravo uspješna u tome, govori da je upravo zahvaljujući njoj najmlađa članica, Kylie Jenner, svojedobno proglašena najmlađom milijarderkom svijeta, a vrata svijeta slavnih otvorila im je snimka seksualnog odnosa Kim Kardashian s njezinim tadašnjim dečkom Ray J-jem, koju je upravo Kris Jenner pustila u javnost. Sve nakon toga postalo je povijest. Inače, članovi obitelji Kardashian-Jenner u svom poslovnom portfelju imaju modnu liniju i kozmetičke kompanije, neviđen uspjeh postigli su i na Instagramu, na kojem, primjerice Kylie Jenner prati 195 milijuna ljudi iz cijelog svijeta, a kada pogledate popis njihovih vila i nekretnina koje posjeduju, ostat ćete bez riječi. Pogledajmo tko što i koliko ima i tko je najbogatiji u obitelji.

Kylie Jenner, 23 - zahvaljujući reality showu proglašena je najmlađom milijarderkom svijeta (iako joj je titula kasnije oduzeta) Ona je najmlađa od šestero djece, koliko ih je Kris Jenner dobila u dva braka, a 2019. našla se na naslovnici magazina Forbes kao najmlađa milijarderka svijeta, koja je svoje bogatstvo zaradila sama, nakon što je prodala čak 51 posto svoje kompanije Kylie Cosmetics kozmetičkom gigantu Cotyju za 1,2 milijarde dolara. Naknadno joj je Forbes istu oduzeo jer se na kraju otkrilo da vrijedi 'samo' 900 milijuna dolara. Njezino bogatstvo zasniva se ponajviše na njezinoj odluci, kada je imala tek 18, da filerima poveća usne. Isprva je negirala da je to napravila, no na kraju je ipak priznala i paralelno s priznanjem lansirala 2015. kolekciju ruževa i sjajila za usne koji su bili nevjerojatni hit.

Samo godinu kasnije, zahvaljujući neviđenom uspjehu prvog proizvoda, lansirala je na tržište Kylie Cosmetics, a odlučila se i ostvariti suradnju sa sestrom Kendall i kreirati modnu liniju. Uz to je osnovala je Kylie Skin, liniju kozmetičkih proizvoda, te lansirala parfem preko polusestre Kim Kardashian i njezinog KKW Beautyja. Svoju prvu luksuznu nekretninu kupila je sa samo 17 godina. Riječ je o kući u njezinom rodnom Calabasasu, koju je kupila za 2,7 milijuna dolara, da bi je samo dvije godine kasnije prodala za 3,15 milijuna. Nakon toga kupila je vilu na Hidden Hillsu sa šest spavaćih soba i sedam kupaonica za 6,03 milijuna i potom je prodala za 6,7 milijuna, da bi samo tri mjeseca kasnije kupila kuću odmah pored za 4,5 milijuna, koju je naknadno prodala za 5,26 milijuna. Godine 2018. s tadašnjim partnerom i ocem njezine kćeri Stormi, Travisom Scottom, kupila je za 13 milijuna vilu na Beverly Hillsu, da bi u svibnju ove godine kupila i posljednju na Hidden Hillsu, i to za nevjerojatnih 15 milijuna.

Kim Kardashian, 39 - aplikacije, odjeća za oblikovanje tijela, kozmetički proizvodi pomogli su joj da zaradi oko 900 milijuna dolara Mnogi tvrde kako, da nije bilo njezine snimke seksa, ona i njezina obitelj nikada ne bi postigli takav uspjeh, slavu, ali ni bogatstvo, no Kim se itekako pobrinula da apsolutno svaku stvar koja joj se ponudi i kapitalizira. Nesumnjivo, upravo je ona najveća zvijezda u svojoj obitelji, a zanimljivo je kako je njezin prijašnji brak, onaj s NBA zvijezdom Krisom Humphriesom, bio sniman i emitiran na televiziji te su dobili ocjene poput najboljeg blockbustera. Prema Forbesu, procjenjuje se da je njezino bogatstvo vrijedno 900 milijuna dolara, a dijelom je tome pridonijela i njezina odluka 2014. da lansira mobilnu aplikaciju Kim Kardashian: Hollywood, za koju je samo u prvih pet dana zaradila 1,6 milijuna, a godinu kasnije lansirala je i Kimojise, emotikone sa svojim likom.

A osim od televizijskih prava, plaćenih reklama i honorara za pojavljivanje, popriličan iznos zaradila je zahvaljujući svojoj kozmetičkoj kompaniji KKW Beauty, kao i odluci da 20 posto dionica proda za 200 milijuna Cotyju, onoj istoj tvrtki koja je kupila brend njezine sestre Kylie. Nakon toga neviđen uspjeh postigla je prošle godine puštajući na tržište SKIMS odjeću za oblikovanje tijela, a o njezinoj popularnosti svjedoči i to da joj sponzori plaćaju i do milijun dolara da na Instagramu reklamira upravo njihove proizvode. Što se tiče nekretnina, posljednje je sa suprugom Kanyeom Westom u rujnu 2019. za 14 milijuna kupila veliki ranč u Wyomingu, a dva mjeseca kasnije navodno je kupila još jednu vilu u Hidden Hillsu. Godinu ranije Kanye joj je za 14 milijuna kupio stan u luksuznoj Faena House na Miami Beachu kao božićni poklon, a zajedno su 2014. kupili za 20 milijuna dom na Hidden Hillsu, u kojem su proveli četiri godine i uložili 20 milijuna u renovacije. Godine 2013. živjeli su u vili na Bel Airu, koju su kupili za 11 milijuna i četiri godine kasnije prodali ukrajinskom milijarderu za 17,8 milijuna.

Kris Jenner, 64 - glava obitelji, popularnog nadimka momager (kombinacija riječi mama i menadžer), uzela je svoj dio kolača pa na računu ima oko 90 milijuna dolara Za nju kažu da je mastermind obitelji, koja stoji iza svake odluke pojedinog člana i upravo na tome gomila svoje bogatstvo. Godine 2018. Forbes je otkrio kako se njezino bogatstvo procjenjuje na 37,5 milijuna, no s vremenom je to naraslo, pa se nagađa da sada vrijedi između 90 i 140 milijuna dolara. Dio njezinih prihoda dolazi i iz stavke svojih ugovora s djecom da kao njihov menadžer dobiva 10 posto od svakog novo potpisanog ugovora, a osim toga ima dionice u svakoj kompaniji koju posjeduju njezina djeca. Tako je, kada je Kylie prodala svoju kozmetičku tvrtku, Kris Jenner dobila 60 milijuna dolara. Kada je riječ o nekretninama, i tu Kris Jenner ima dobar nos. Najprepoznatljivija je njezina kuća u Hidden Hillsu, koju je kupila još 2010. za četiri milijuna i koju još uvijek posjeduje, a kako bi bila što bliže djeci, na istoj je lokaciji 2017. godine kupila još jednu sa šest spavaćih soba, i to za 9,9 milijuna. Prošlog mjeseca otkriveno da je tu vilu prodala za 15 milijuna, da bi 2018. za 12 milijuna kupila luksuznu vilu u La Quinti. Kris je kupila i svom jedinom sinu Robu Kardashianu raskošan dom 2016. za 2,44 milijuna.

Khloe Kardashian, 36 - traperice i vježbe za mršavljenje donijele su joj 50 milijuna dolara Upravo je ona jedna od sestara koja se najviše promijenila tijekom godina što se tiče kilograma. Naime Khloe je godinama muku mučila s viškom kilograma, a nakon razvoda od Lamara Odoma odlučila se posvetiti sebi. Njezin fitnes režim donio joj je i vlastiti televizijski show 'Revenge Body', a bila je i voditeljica TV showa 'Kocktails with Khloe'. Godine 2016. osnovala je Good American, koji se na tržištu predstavio linijom traperica, da bi se s vremenom prebacio i na kombinezone, odjeću za vježbanje i kupaće kostime. Zahvaljujući tome poraslo je i njezino bogatstvo. Što se nekretnina tiče, u svibnju je u prodaju stavila svoj dom u Calabasasu za 18,95 milijuna, a riječ je o kući sa šest spavaćih soba i sedam kupaonica koju je kupila nakon turbulentnog braka i razvoda od Lamara Odoma.

Kourtney Kardashian, 41 - zahvaljujući internetskoj stranici Poosh, na kojoj se bavi lifestyleom, bogatstvo joj se povećalo na 35 milijuna dolara Najstarija od sestara Kardashian zapravo je najviše zarađivala upravo na temelju reality showa, no, baš poput svojih sestara, dobiva prihode i od promocije proizvoda i objava na Instagramu. Godine 2017. ostvarila je modnu suradnju s Pretty Little Thing, da bi prošle godine lansirala svoj website Poosh, na kojem tvrtke prodaju svoje proizvode direktno kupcima koje privlači njezin brend. Svoj novac troši pažljivo i dobro razmišlja prije velikog izdatka, pa tako ima tek jednu vilu u Calabasasu, koju je 2014. kupila s bivšim partnerom Scottom Disickom za 7,4 milijuna.

Kendall Jenner, 24 - zahvaljujući manekenskoj karijeri, ali i televizijskoj slavi, prikupila je oko 30 milijuna dolara Pozornost medija i javnosti privukla je prije nekoliko godina, kada je odlučila ostvariti svoje snove i postati manekenka. Zahvaljujući reality showu, ali i društvenim mrežama, na kojima ima iznimnu popularnost, dobila je ugovore s nekim od najvećih modnih imena, zahvaljujući čemu je 2018. proglašena najplaćenijom manekenkom. Forbes procjenjuje njezino bogatstvo na 22,5 milijuna dolara, no u međuvremenu se i to povećalo. Sa mlađom sestrom Kylie na tržište je plasirala odjeću, nakit i linije kupaćih kostima, a dobre iznose dobiva i za pojavljivanja na događanjima. Godine 2016. kupila je od Emily Blunt i Johna Krasinskog kuću u West Hollywoodu za 6,5 milijuna i prodala je već iduće godine za 6,85 milijuna, da bi potom 2017. od Charlieja Sheena za 8,5 milijuna kupila staru vilu na Beverly Hillsu s pet spavaćih soba i šest kupaonica.

Rob Kardashian, 33 - iako se najmanje pojavljuje u javnosti, ali i reality showu, ipak je uspio zaraditi 10 milijuna dolara On je jedini muškarac u kući prepunoj djevojaka i isto tako najmanje zastupljen u reality showu. Dapače, sve to njemu je donijelo samo zdravstvenih problema, zbog čega je većinu vremena proveo boreći se za zdravlje. Osnovao je kompaniju Arthur George i pristao glumiti u spin-off reality showu 'Rob &Chyna', koji je pratio život njega i njegove zaručnice Blac Chyne, kao i rođenje njihove kćerkice Dream. Većina od 10 milijuna zarađenih dolara dolazi upravo od televizijskih prava. Da postane vlasnik kuće, pomogla mu je majka te mu je 2016. kupila dom u Calabasasu, a koji je on 15 mjeseci kasnije prodao za tek 155 tisuća dolara više od plaćene cijene.

Kanye West, 43 - pridošlica u obitelji čije se bogatstvo procjenjuje na 1,3 milijarde dolara Slavni reper bogatstvo je stekao i prije negoli se oženio Kim Kardashian i službeno postao dijelom obitelji, no sudjelovanje u reality showu pomoglo mu je da nagomila još novca. Zanimljivo je da je 2013., prije negoli su se vjenčali, odbijao pojavljivanje u 'Keeping Up with the Kardashians' smatrajući da će mu to narušiti ugled. No pokazalo se suprotnim, pa je zahvaljujući kombinaciji jednog i drugog zaradio više od milijarde. Nažalost, silna slava i bogatstvo u konačnici mu nisu donijeli ništa dobro jer je otkriveno da boluje od bipolarnog poremećaja te se nagađa da je to jedan od razloga zašto je prekinuto daljnje snimanje reality showa.

Caitlyn Jenner, 70 - zahvaljujući reality showovima i ranijim poslovnim angažmanima skupio je 100 milijuna dolara Rođen kao Bruce Jenner, bivši zlatni olimpijac i drugi suprug Kris Jenner s kojom je dobio Kendall i Kylie, upravo je u reality showu otkrio da će promijeniti spol i postati Caitlyn. Zahvaljujući tome dobio je ponudu i za vlastiti reality show, ali i gostovanja u drugima, koja su mu u konačnici donijela milijune na račun. Nakon što se rastao od Kris Jenner za 3,5 milijuna dolara kupio je u ožujku 2015. svoju prvu, luksuznu nekretninu, okruženu oceanom i planinama, koja ostavlja bez daha.