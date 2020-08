Obiteljski odmor u Dominikanskoj republici se isplatio: Kim Kardashian i Kanye West izgledaju puno sretnije

Kanye West i Kim Kardashian vratili su se u nedjelju u SAD s jednotjednog obitljeskog odmora u Dominikanskoj republici. Bračni par koji se nalazio na rubu razlaza, tvrde izvori, s odmora se vratio puno sretniji

Naznake poboljšanja obiteljske situacije pojavile su se u petak kada je reper objavio snimku s putovanja na kojoj se zabavalja s kćerkicom North.

Kad North na snimci oca upita koji je dan, on s velikim osmjehom na licu odgovara 'Pa, petak je!' i iskočivši iz vozila uz ritmove pjesme 'Push The Feeling On' Nightcrawlwersa počinje plesati.

Nadahnuti West nastavlja nizati plesne pokrete, dok se u pozadini čuje smijeh odobravanja njegove supruge. U jednom mu se trenutku pridružuje i North, a unatoč majčinom bodrenju, četverogodišnji Saint se nije pridružio plesnoj zabavi.