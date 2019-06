Objavljena ogoljena verzija pjesme 'Time' Freddiea Mercuryja

Ogoljena verzija pjesme 'Time' koju pjeva Freddie Mercury objavljena je u četvrtak nakon duge potrage za snimkom napravljenom u londonskom studiju Abbey Road 1986.

Nova verzija objavljena je pod svojim punim nazivom 'Time Waits For No One'.

Mercury je umro od upale pluća povezane s AIDS-om 1991., a nedavno je publika imala priliku pogledati film 'Bohemian Rhapsody' redatelja Bryana Singera koji prikazuje život slavnog frontmena i uspjeh grupe Queen. Glumac Rami Malek, koji je filmu utjelovio Mercuryja, osvojio je Oscara za najbolju glavnu mušku ulogu.

'To su samo Freddie i klavir i to stvarno pokazuje kakav je nevjerojatan izvođač bio, nevjerojatan raspon glasa je imao', rekao je Clark, koji je pronašao snimku nakon godina traženja, u izjavi za Reuters.

'Naježio sam se zbog načina na koji pjeva, kao da okusi svaku riječ', rekao je Clark.