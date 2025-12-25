Novi Netflixov hit nećete tako lako zaboraviti: Maramice će vam trebati od prve minute

Radost i melankolija rijetko su kada tako isprepleteni kao u novoj, potresnoj Netflixovoj obiteljskoj drami 'Goodbye June' u kojoj Kate Winslet po prvi put preuzima redateljsku palicu. Smješten u blagdansko vrijeme, film istražuje najteže trenutke gubitka, ali u njima pronalazi neiscrpnu nadu i duboku ljubav koja povezuje obitelj
U središtu radnje novog Netflixovog filma 'Goodbye June' je June, koju glumi legendarna Helen Mirren, koja završava u bolnici nakon što joj se zdravstveno stanje naglo pogorša uslijed progresije karcinoma. Njezino četvero odrasle djece, Helen (Toni Collette), Julia (Kate Winslet), Molly (Andrea Riseborough) i Connor (Johnny Flynn), jure k njezinoj bolesničkoj postelji. Prisiljeni su ostaviti svoje međusobne razlike po strani kako bi majci olakšali njezino posljednje poglavlje i pomogli ocu Bernieju (Timothy Spall) da se pomiri s onim što dolazi.
Kroz smijeh i suze, svaki od braće i sestara na svoj jedinstven način navigira kroz predstojeći gubitak, pokušavajući istovremeno unijeti malo svjetla i vedrine u majčine posljednje dane. Unatoč teškom stanju, June ostaje britka i pažljiva.
'Neki od naših najkompliciranijih odnosa u životu su upravo s ljudima koje najviše volimo na svijetu, ljudima koji su nam najbliži i koje najviše trebamo za podršku i njegu', objašnjava Winslet. 'Moć dobrog oproštaja je u tome da se sjetimo voljeti jedni druge u sadašnjosti'.
Univerzalna priča o tuzi i nadi
'Goodbye June' nas podsjeća da je iskustvo gubitka nekoga jednako univerzalno kao i ljubav prema toj osobi. Winslet izražava nadu da će ljudi moći vidjeti dio sebe u ovoj priči i likovima: 'Ako je itko iskusio gubitak i procesira tugu, možda će mu ovaj film olakšati razgovor o tim stvarima – tuga i gubitak nisu nešto o čemu smo inače baš vješti razgovarati'.
Iako film nije temeljen na istinitom događaju, proizašao je iz vrlo osobnog mjesta za scenarista Joea Andersa, imnače sina Kate Winslet i redatelja Sama Mendesa. 'Poticali su me da napišem nešto iz srca. Na kraju sam došao na ideju o filmu o smrti koji bi bio pun ljubavi i nade', kaže Anders.
Prisjetio se gubitka vlastite bake kada mu je bilo 13 godina: 'Nikada neću zaboraviti koliko je bilo predivno, ali i čudno, to što je cijela obitelj bila oko nje i zajedno je ispraćala na miran način'. Njegov je cilj bio prožeti priču s onoliko humora koliko ima i emocija, prateći nepredvidiv put tugovanja koji obitelj zbližava umjesto da je uništi.
Winslet je scenarij svog sina pročitala još u ranoj fazi i odmah prepoznala potencijal. 'Bilo mi je jasno da je moj sin doista pravi pisac. Njegova priča bila je univerzalna i duhovita, a uspio je točno pogoditi britanski mentalitet svakog lika', prisjeća se glumica.
Winslet kao redateljica
Film je sniman 35 dana u Londonu, a Winslet je kao redateljica željela stvoriti intimno okruženje koje dopušta ranjivost. Ograničila je broj članova ekipe na setu i sakrila opremu za snimanje zvuka. Umjesto velikih 'boom' mikrofona koji vise iznad glava, svaki je glumac nosio svoj osobni mikrofon, a kamere su bile postavljene tako da se ekipa mogla povući tijekom snimanja.
'Uspostavljanje okruženja u kojem mi svi mogu vjerovati bilo je najvažnije', kaže Winslet. 'To je značilo da glumci mogu isprobavati bilo što u bilo kojem trenutku, znajući da sam ja tu da ih podržim i da ću te izvedbe sačuvati na kameri'.
Najemotivnije scene
U jednoj od ključnih scena, sin Connor čita majci pjesmu E.E. Cummingsa 'If There Are Any Heavens', koja opisuje autorovo promišljanje o zagrobnom životu roditelja. Winslet je željela zadržati humor živim čak i u najtežim trenucima, pa tako nakon te dirljive scene u sobu ulazi Toni Collette s zviždaljkom u obliku kornjače, donoseći trenutak humora.
Budući da je postalo jasno da June neće dočekati prave blagdane, obitelj odlučuje proslaviti 'najbolji Božić koji je svijet ikada vidio' tjedan dana ranije u bolnici. Svečanost kulminira obiteljskim uprizorenjem jaslica, tijekom kojeg June mirno premine.
Film završava godinu dana kasnije, tijekom prvog Božića bez June. Iako je ona fizički odsutna, njezina poruka Helen u pismu: 'Dobra sjećanja pomažu ti da živiš vječno', ostaje kao trajni podsjetnik na snagu njezina duha i ljubavi koja i dalje drži obitelj na okupu.