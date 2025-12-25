Novi Netflixov hit nećete tako lako zaboraviti: Maramice će vam trebati od prve minute

Radost i melankolija rijetko su kada tako isprepleteni kao u novoj, potresnoj Netflixovoj obiteljskoj drami 'Goodbye June' u kojoj Kate Winslet po prvi put preuzima redateljsku palicu. Smješten u blagdansko vrijeme, film istražuje najteže trenutke gubitka, ali u njima pronalazi neiscrpnu nadu i duboku ljubav koja povezuje obitelj

U središtu radnje novog Netflixovog filma 'Goodbye June' je June, koju glumi legendarna Helen Mirren, koja završava u bolnici nakon što joj se zdravstveno stanje naglo pogorša uslijed progresije karcinoma. Njezino četvero odrasle djece, Helen (Toni Collette), Julia (Kate Winslet), Molly (Andrea Riseborough) i Connor (Johnny Flynn), jure k njezinoj bolesničkoj postelji. Prisiljeni su ostaviti svoje međusobne razlike po strani kako bi majci olakšali njezino posljednje poglavlje i pomogli ocu Bernieju (Timothy Spall) da se pomiri s onim što dolazi.​

Kroz smijeh i suze, svaki od braće i sestara na svoj jedinstven način navigira kroz predstojeći gubitak, pokušavajući istovremeno unijeti malo svjetla i vedrine u majčine posljednje dane. Unatoč teškom stanju, June ostaje britka i pažljiva. 'Neki od naših najkompliciranijih odnosa u životu su upravo s ljudima koje najviše volimo na svijetu, ljudima koji su nam najbliži i koje najviše trebamo za podršku i njegu', objašnjava Winslet. 'Moć dobrog oproštaja je u tome da se sjetimo voljeti jedni druge u sadašnjosti'.​

Goodbye June | Official Trailer | Netflix Izvor: Društvene mreže / Autor: Netflix

Univerzalna priča o tuzi i nadi 'Goodbye June' nas podsjeća da je iskustvo gubitka nekoga jednako univerzalno kao i ljubav prema toj osobi. Winslet izražava nadu da će ljudi moći vidjeti dio sebe u ovoj priči i likovima: 'Ako je itko iskusio gubitak i procesira tugu, možda će mu ovaj film olakšati razgovor o tim stvarima – tuga i gubitak nisu nešto o čemu smo inače baš vješti razgovarati'.​ Iako film nije temeljen na istinitom događaju, proizašao je iz vrlo osobnog mjesta za scenarista Joea Andersa, imnače sina Kate Winslet i redatelja Sama Mendesa. 'Poticali su me da napišem nešto iz srca. Na kraju sam došao na ideju o filmu o smrti koji bi bio pun ljubavi i nade', kaže Anders.

Prisjetio se gubitka vlastite bake kada mu je bilo 13 godina: 'Nikada neću zaboraviti koliko je bilo predivno, ali i čudno, to što je cijela obitelj bila oko nje i zajedno je ispraćala na miran način'. Njegov je cilj bio prožeti priču s onoliko humora koliko ima i emocija, prateći nepredvidiv put tugovanja koji obitelj zbližava umjesto da je uništi.​ Winslet je scenarij svog sina pročitala još u ranoj fazi i odmah prepoznala potencijal. 'Bilo mi je jasno da je moj sin doista pravi pisac. Njegova priča bila je univerzalna i duhovita, a uspio je točno pogoditi britanski mentalitet svakog lika', prisjeća se glumica.

'Goodbye June' Izvor: Promo fotografije / Autor: Netflix Promo



