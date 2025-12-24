Na Netflix stigao i najočekivaniji film godine: Teško je ne zaplakati uz ovu priču

Ako postoji film koji ćemo ovog Božića gledati s maramicama u ruci i osmijehom na licu, to je 'Goodbye June'. Režijski prvijenac oskarovke Kate Winslet stigao je na Netflix točno na Badnjak, a na nama je da provjerimo zašto ga nazivaju jednim od najiščekivanijih blagdanskih naslova godine.

Radnja filma smještena je neposredno prije Božića, kada se četvero odrasle djece i njihov zahtjevni otac suočavaju s bolešću i mogućim gubitkom majke June. Dok pokušavaju pronaći zajedništvo usred obiteljske zbrke, u fokus zapravo dolazi duhovita i vrlo emotivna refleksija o ljubavi, oproštaju i obiteljskim vezama koje nas, bez obzira na sve, uvijek ponovno okupljaju.

Kako opisuje Kate Winslet za Deadline, u filmu se sve vrti oko June, majke koja se nalazi u bolnici, ali koja predstavlja tip žene s kojom smo se svi susreli bar jedanput tijekom života.

'June, ona okosnica Engleske, ta divna iskrenost koju žene imaju tijekom cijelog života, ali koju osjećaju dovoljno hrabro da istinski izraze tek kada uđu u svoja neka posljednja ili kasnija poglavlja svog života i snaga kojom je nekako morala iz bolničkog kreveta nositi svoju obitelj i nastaviti ih voljeti pojedinačno na temelju onoga što je svakom bratu ili sestri trebalo od nje', objašnjava Winslet.

Emotivan, iskren i s onom pravom porukom Božića, film je pravi podsjetnik da su obiteljske veze, uz sve svoje mane, najvrjedniji dar koji imamo: 'To djetinjstvo, bilo to dobro djetinjstvo ili ne, ta sjećanja su uvijek nešto što vas veže i povezuje. I to mi se čini vrlo opipljivim i važnim i u vezi s ovom pričom', objašnjava Winslet.