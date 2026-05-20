Njezino 'novo' lice sve je šokiralo: Zanosna Brazilka postala neprepoznatljiva

Pojavljivanje brazilske manekenke Izabel Goulart na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama. Dio publike komentirao je da 41-godišnja manekenka izgleda drukčije nego na ranijim javnim pojavljivanjima.

Dolazak Izabel Goulart na premijeru filma 'Fjord' u Cannesu nije prošao nezapaženo. Brazilska manekenka pojavila se u društvu dugogodišnjeg partnera, njemačkog nogometaša Kevina Trappa , no pažnju javnosti ovaj put nije privukao samo njezin modni odabir, već i izgled lica koji je potaknuo brojne komentare.

Nedugo nakon njezina pojavljivanja na crvenom tepihu, društvene mreže ispunile su reakcije korisnika koji su primijetili da Goulart djeluje drukčije u odnosu na prijašnja izdanja. Dio komentatora otvoreno je nagađao o mogućim estetskim zahvatima, dok su drugi isticali da na dojam mogu utjecati šminka, osvjetljenje ili specifični kutovi fotografiranja.

'Zbunjen sam, izgleda potpuno drukčije', 'Je li ovo doista Izabel Goulart?' i 'I dalje izgleda lijepo, ali djeluje neprepoznatljivo' samo su neki od komentara koji su se proširili društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama korisnici su počeli dijeliti starije fotografije brazilske manekenke te ih uspoređivati s najnovijim snimkama iz Cannesa. Posebnu pozornost izazvale su usporedbe s fotografijama iz 2024. godine, pri čemu su pojedini korisnici tvrdili da se njezin izgled promijenio u relativno kratkom razdoblju.

Sama Izabel Goulart zasad se nije oglasila o komentarima koji prate njezino pojavljivanje na jednom od najpraćenijih filmskih događaja godine.

Brazilska manekenka godinama slovi za jedno od najpoznatijih lica modne industrije. Svjetsku je popularnost stekla kao jedna od zaštitnih figura brenda Victoria's Secret, a redovito se pojavljuje na naslovnicama modnih časopisa i glamuroznim događanjima.