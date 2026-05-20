Kralju Charlesu galeb zaprljao sako: Njegova reakcija nasmijala je okupljene

Incident se dogodio u srijedu tijekom drugog dana trodnevnog posjeta koji kralj Charles III i kraljica Camilla provode u Sjevernoj Irskoj. Iako je neugodan trenutak iznenadio okupljene, kralj ga je primio s dozom humora, a mještani nisu skrivali oduševljenje njegovim dolaskom.

Tijekom posjeta obalnom gradu Newcastleu kralja Charlesa III pogodio je galebov izmet, koji mu je zaprljao sako i poprskao ljude u njegovoj blizini. Unatoč neugodnoj situaciji, britanski monarh ostao je pribran.

Svjedokinja Irene Marting, koja ga je srela nedugo nakon incidenta, prenijela je kako se kralj našalio na vlastiti račun.

'Još je dobro da nije palo na moju glavu', rekao je Charles nakon nezgode, prema riječima Marting.