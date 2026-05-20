Kralju Charlesu galeb zaprljao sako: Njegova reakcija nasmijala je okupljene

Neugodna, ali i pomalo komična scena obilježila je posjet kralja Charlesa III Sjevernoj Irskoj. Tijekom obilaska Newcastlea galeb je britanskog monarha pogodio izmetom i zaprljao mu sako, no kralj je ostao smiren i reagirao u svom stilu
Incident se dogodio u srijedu tijekom drugog dana trodnevnog posjeta koji kralj Charles III i kraljica Camilla provode u Sjevernoj Irskoj. Iako je neugodan trenutak iznenadio okupljene, kralj ga je primio s dozom humora, a mještani nisu skrivali oduševljenje njegovim dolaskom.
Tijekom posjeta obalnom gradu Newcastleu kralja Charlesa III pogodio je galebov izmet, koji mu je zaprljao sako i poprskao ljude u njegovoj blizini. Unatoč neugodnoj situaciji, britanski monarh ostao je pribran.
Svjedokinja Irene Marting, koja ga je srela nedugo nakon incidenta, prenijela je kako se kralj našalio na vlastiti račun.
'Još je dobro da nije palo na moju glavu', rekao je Charles nakon nezgode, prema riječima Marting.
Mještani oduševljeni dolaskom kralja
Marting je dodala kako se u nekim krajevima ovakav incident smatra znakom sreće. Istaknula je i da su stanovnici Newcastlea bili oduševljeni dolaskom britanskog monarha u njihov grad.
Charles je toga dana boravio u primorskom gradu na jugoistoku zemlje u sklopu trodnevnog posjeta Sjevernoj Irskoj, koji odrađuje zajedno s kraljicom Camillom.
Camilla u pubu, Charles zbijao šale
Dok se incident odvijao u Newcastleu, kraljica Camilla zasebno je posjetila Royal Hillsborough, gdje se u jednom pubu okušala u točenju Guinnessa.
Zanimljivo, kralj Charles ranije je tijekom dana u banci hrane uzeo rolu toaletnog papira i kroz šalu rekao da je 'vrlo važna', što se poslije pokazalo kao neobična najava događaja koji je uslijedio.