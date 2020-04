Glumac Dragan Despot u posljednje vrijeme je u središte pozornosti došao zbog zbog razornog potresa u Zagrebu koji mu je uništio dom, a o toj i drugim temama govorio je gostujući kod Aleksandra Stankovića u emisiji Nedjeljom u 2

Na Stankovićevo podsjećanja i na one druge koji mu predbacuju da žica novi stan, iako on i supruga Anja sigurno mogu kupiti novi stan, Despot se pita treba li uopće objašnjavati ljudima koje ne poznaje da nemam novca za novi stan, da je sve što je imao uložio u ovaj oštećeni te da čak nikad nije imao ni auto.

'Ja ne okrivljujem nikoga za potres, to je viša sila. Samo tražim sigurne zamjenske krovove za ljude koji nemaju više sigurnog krova nad glavom', objašnjava Despot, a o Stankovićevoj ideji da država ili grad plaćaju najamninu za stanove ugroženima kaže da nije važan model, nego da se osigura siguran stambeni smještaj gdje se ljudi mogu osjećati kao ljudi.

Zbog uloge političara Ludviga Tomaševića prilazili su mu kaže na ulici i tražili da se kandidira.

'Ima nešto u ljudima što ih vuče prema dnu', kaže Despot koji je svoj lik gradio po uzoru na Shakespeareovog Richarda III, negativca koji nije prezao od ubojstava čak ni rođaka, a koji je unatoč tome ipak privlačio simpatije publike.

Upitan je li ulogu možda temeljio i na stvarnim likovima iz političke svakodnevice, kaže da je razmišljao više o klasičnjoj književnosti nego o stvarnosti, jer potrebno je samo iskušani lik koji funkcionira prebaciti u drugi kontekst.

'Imali smo koronavirus, potres pa i snijeg. Da stavite to u film rekli bi da je to neuvjerljiva dramaturgija, ali to se u stvarnosti dogodilo', objašnjava Despot.

Svojevremeno se njegova supruga Anja Šovagović, za vrijeme Tomislava Karamarka, spominjala kao ministrica kulture, a upitan koliko je imao veze s tim što ipak nije preuzela tu funkciju Despot kaže da mu je žena bitnija od Karamarka.

'Karamarku sam dao potporu kad je moja Anja trebala postati ministrica kulture, kada je bila u situaciji da se pozabavi općim problemom u kulturi. A za opće dobro Hrvatske i Zagreba smo bili uvijek spremni glumački se angažirati. Niti je ona bila u stranci, niti sam ja bio u stranci', rekao je i dodao da mu je ta pozicija omogućila miran san.

'Ne znam jesam li alfa mužjak, ali sam feminist. I u mom poslu i u svim aspektima života žena je potčinjena, a za mene su one glavne, priznaje glumac i dodaje kako je u Mostaru vjerojatno odgajan drugačije, ali onakvim kakav je danas stvorio se sam u Zagrebu', rekao je Despot.