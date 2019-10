Vjenčali su se nakon četiri dana veze, a sada slave 33 godina svoje ljubavi

View this post on Instagram

17. 10. 2011. Samobor, kuća susreta Tabor, obnova bračnih zavjeta i blagoslov patera Zvjezdana Linića❤️ #ljubav #tabor #samobor #kućasusretatabor #paterzvjezdan❤️ #25 #dvadesetipetagodišnjica #blagoslov #obnovazavjeta #zvjezdanlinić #zajedno #volimte❤️