Nikad viđene fotografije Meghan Markle: Pogledajte kako je izgledalo njezino djetinjstvo u Kaliforniji

Otac Meghan Markle u novom dokumentarcu pokazao je kako je izgledalo njezino djetinjstvo, odrastanje u Kaliforniji i prisjetio se nekih od najsretnijih obiteljskih trenutaka s danas zaraćenom kćeri, odbjeglom vojvotkinjom i suprugom princa Harryja

Osim ogorčenih izjava Thomasa Marklea, oca Meghan Markle u 90-minutnom dokumentarcu u kojem otkriva svoju stranu priče, javnost je dobila uvid u nekad sretno djetinjstvo i odrastanje sada vojvotkinje od Sussexa. Od Meghan Markle kao tek malene bebe puštene iz rodilišta, do prvih školskih dana, glumačkih predstava te odlaska na fakultet, pa sve do privatnih obiteljskih druženja- sve to vidljivo je u nizu fotografija koje je gospodin Markle dao na uvid televizijskoj ekipi Channela 5.