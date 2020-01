Meghan Markle svojim je prijateljima rekla kako je ovo najbolja moguća stvar koja se mogla dogoditi Harryju, da će on zbog svega najviše profitirati, a u svemu je prste imala i Doria Ragland

Vjerovali ili ne, ali Meghan Markle pohvalila se svojim bliskim prijateljima kako je napuštanje kraljevske obitelji najbolja stvar koja se mogla dogoditi njezinu suprugu, princu Harryju, te kako su sve to ostvarili zahvaljujući njezinoj ljubavi prema njemu. Uz sve to pojavio se još jedan zanimljiv detalj, koji se proširio medijima, a to je da je u Meghaninoj majci Doriji Ragland Harry pronašao majčinsku figuru

'Rekla nam je da je, baš poput nje, njezin duh bio slomljen i jednostavno više nije mogla gledati ga kako se pati', otkrio je prijatelj blizak Meghan Markle za Daily Mail, nakon što je u Kanadu napokon stigao princ Harry kako bi njegova tročlana obitelj mogla biti na okupu. Ovog vikenda najavljeno je kako Harry i Meghan više neće koristiti kraljevske titule, kao i da će vratiti oko tri milijuna dolara, koliko je iz džepova poreznih obveznika utrošeno na renoviranje Frogmore Cottagea. Ipak, neke stavke još uvijek nisu riješene, a među njima je upravo i ta hoće li morati ukloniti kraljevsku titulu s web strance, kao ni tko će nastaviti plaćati visoke troškove njihova osiguranja.

Ipak, unatoč tome što su napustili kraljevsku obitelj, kraljevsku titulu nemaju namjeru ukloniti, barem ne sa službene stranice Sussex Royal: 'Meghan kaže da će ih svijet uvijek smatrati pripadnicima kraljevske obitelji bez obzira bili oni dijelom nje ili ne. Nemaju namjeru promijeniti naziv svoje web stranice ili profila na Instagramu jer se i dalje smatraju vojvodom i vojvotkinjom od Sussexa, pa će shodno tome zadržati taj kraljevski dio', rekao je prijatelj i dodao:

'Ona opisuje samu sebe, ali i Harryja kao one koji su promijenili pravila igre i sada napokon mogu raditi što žele. Svojim je prijateljima rekla kako je ovo najbolja moguća stvar koja se mogla dogoditi Harryju, da će on zbog svega najviše profitirati, a da je sve to omogućila njezina ljubav prema njemu. Isto tako rekla je da ne žure preseliti u neku drugu kuću jer u ovoj mogu živjeti koliko žele. Meghan ju zove njihovim 'sretnim mjestom' i kaže da je posljednjih mjeseci provedenih tamo osjećala kao da je to njezin dom, što baš i nije osjetila u Velikoj Britaniji.'