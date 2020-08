Nika Turković: 'I dalje sam pozitivna i vjerujem da će sve biti u redu, samo da moramo prebroditi određene stvari'

Nakon što se u rujnu prošle godine poslije 15 godina vratila na glazbenu scenu singlovima koje je do sada predstavila pokazala je da je udovoljava svim europskim i svjetskim kriterijima. Jednostavna i pristupačna mlada nada našeg estradnog neba za tportal je govorila o svojoj dosadašnjoj karijeri i planovima vezanim uz glazbu, budućnosti za mlade i nove izvođače, tome kako je korona utjecala na nju i kako je provela ljeto

Mnogi je pamte kao slatku djevojčicu koja je nastupila kao hrvatska predstavnica na dječjoj Euroviziji, mnogi je prate na Instagramu, a neki su možda s njom surađivali na nekom od projekata agencije za koju radi kao content manager. Svestranoj i sposobnoj Niki Turković od ruke ide baš sve što dotakne. U posljednje vrijeme svojim glazbenim uradcima, ali i odličnim stajlingom osvaja publiku, posebice one mlađu, koja je doživljava kao hrvatsku inačicu Due Lipe. Te usporedbe joj, izjavila je ranije, ne smetaju iako bi više voljela da o njoj govore kako radi promišljeno, pametno i iskreno. Bilo kako bilo, Nika se već sada uspješno i visoko pozicionirala na sceni.

Pjesmom 'Gledaj me' iznenadili ste obožavatelje, vrlo brzo je postala slušana. Kakav je osjećaj na televiziji vidjeti svoju pjesmu, prihvaćati komentare, čitati reakcije publike...?

Izuzetno sam sretna i ponosna na to kako je pjesma uspjela doprijeti do ljudi, poslati poruku i na to kako ljudi reagiraju na nju. Mislim da će osjećaj uvijek biti pomalo magičan jer nikad ne vjerujem da će nešto što stvorim uspjeti napraviti neku ‘veću’ stvar. Za mene je ovo ogroman uspjeh i stvarno sam jako zadovoljna.

Jeste li zadovoljni razvojem karijere?

S obzirom na to da još uvijek radim agencijski posao od 9 do 17 i živim u nadi da će glazba jednog dana postati moj jedini pravi posao, sretna sam što uspijevam balansirati sve to skupa. Ipak, težim tome da imam više vremena za glazbu i da se kompletno prepustim glazbenoj karijeri, stoga mislim da ću tada biti mnogo sigurnija i zadovoljnija njenim razvojem. Sve u svemu, zadovoljna sam time kako se odvija.