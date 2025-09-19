Nevjerojatno priznanje Julije Roberts: Ova glumica ostavila ju je u suzama

Julia Roberts otvorila je dušu i priznala kako postoji glumica pred kojom osjeća strahopoštovanje i nelagodu. Riječ je o njezinoj kolegici iz filma 'After The Hunt', Chloe Sevigny, koja je zbog svoje karizme i ozbiljnog pristupa radu ostavila snažan dojam na slavnu oskarovku

'Bila sam toliko uzbuđena i zastrašena zbog upoznavanja Chloe', otkrila je Julia Roberts u razgovoru za Variety. Opisala je i trenutak kada je Chloe Sevigny trebala stići u njezin dom na probu filma.

'Sjedili smo za kuhinjskim stolom, moja kći Hazel je pripremala ručak, a kada je producent najavio da Chloe dolazi, pogledala sam Ayo Edebiri. Pogledi su nam se sreli, a ja sam izjavila: ‘Bojim se.’'

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Napetost je ubrzo zamijenilo divljenje, a emotivni vrhunac stigao je kada je Sevigny priznala koliko cijeni Roberts. 'Nakon što smo se rastale, osjećala sam da mi treba još Julije. Na letu kući gledala sam njezine filmove - 'Notting Hill', 'Moj dečko se ženi'... Samo sam htjela više Julije.' Te riječi rasplakale su slavnu glumicu. Sevigny je dodatno istaknula njihovu povezanost: 'Pozvala nas je u svoj dom na probe, a bili smo i u njezinoj kući na plaži. Bila je iznimno velikodušna i topla.'