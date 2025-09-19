PLAŠI JE

Nevjerojatno priznanje Julije Roberts: Ova glumica ostavila ju je u suzama

N. Sa

19.09.2025 u 14:49

Julia Roberts
Julia Roberts Izvor: Profimedia / Autor: Manuele Mangiarotti / Zuma Press / Profimedia
Julia Roberts otvorila je dušu i priznala kako postoji glumica pred kojom osjeća strahopoštovanje i nelagodu. Riječ je o njezinoj kolegici iz filma 'After The Hunt', Chloe Sevigny, koja je zbog svoje karizme i ozbiljnog pristupa radu ostavila snažan dojam na slavnu oskarovku

'Bila sam toliko uzbuđena i zastrašena zbog upoznavanja Chloe', otkrila je Julia Roberts u razgovoru za Variety. Opisala je i trenutak kada je Chloe Sevigny trebala stići u njezin dom na probu filma.

'Sjedili smo za kuhinjskim stolom, moja kći Hazel je pripremala ručak, a kada je producent najavio da Chloe dolazi, pogledala sam Ayo Edebiri. Pogledi su nam se sreli, a ja sam izjavila: ‘Bojim se.’'

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Napetost je ubrzo zamijenilo divljenje, a emotivni vrhunac stigao je kada je Sevigny priznala koliko cijeni Roberts. 'Nakon što smo se rastale, osjećala sam da mi treba još Julije. Na letu kući gledala sam njezine filmove - 'Notting Hill', 'Moj dečko se ženi'... Samo sam htjela više Julije.' Te riječi rasplakale su slavnu glumicu.

Sevigny je dodatno istaknula njihovu povezanost: 'Pozvala nas je u svoj dom na probe, a bili smo i u njezinoj kući na plaži. Bila je iznimno velikodušna i topla.'

Chloe Sevigny
Chloe Sevigny Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY

Redatelj Luca Guadagnino nadovezao se pohvalama, naglasivši toplinu i brižnost Roberts. 'Julia je sjajna kuharica, od lososa do banana breada, radi sve s ljubavlju. Ona je prijatelj, majka, osoba koja iskreno brine za ljude. A na setu osvaja svojom energijom - zna imena svakog člana ekipe, i to nije gluma, već njezina prirodna znatiželja.'

Unatoč svemu, Roberts je priznala kako joj nije bilo lako ući u novu ulogu. 'Za mene je najteže bilo potisnuti suosjećanje i empatiju - što je suprotno mojoj prirodi. To me uistinu iscrpilo', rekla je.

