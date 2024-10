Netflixova serija o kojoj svi govore dobit će drugu sezonu, ali s bitnim promjenama

Serija 'Nitko ovo ne želi' ( Noboby Wants This ) o 'nemogućoj' ljubavi voditeljice podcasta o seksu i rabina dobiva drugu sezonu, službeno je potvrdio Netflix.

Od premijere, serija 'Nobody Want This' stigla je do drugog mjesta na Netflixovoj globalnoj ljestvici najgledanijih serija na engleskom jeziku i popela na prvo mjesto u tjednu od 30. rujna do 6. listopada. Tijekom prvih 11 dana prikazivanja, skupila je gotovo 90 milijuna sati gledanja diljem svijeta , što je ekvivalent 26,2 milijuna potpunih pregleda sezone.

Nobody Wants This | Official Trailer | Netflix

'Stvaranje 'Nobody Wants This' će zauvijek biti vrhunac moje karijere. Nevjerojatna glumačka postava, ekipa, producenti i direktori, svi oni su pretvorili seriju u ovo što je danas, a iskusiti pozitivne reakcije gledatelja sada kada je vani bilo je više od bilo čega što sam mogao sanjati', kazala je Erin Foster, kreatorica serije.

'San je raditi na 'Nobody Wants This, Erin je rijetka kreatorica s kristalno čistom vizijom i istinskim duhom suradnje. Prava sam obožavateljica Erininog showa i također se osjećam jako sretnom što sam ponovno u sobi s dvoje mojih favorita, Bruceom Kaplanom i Sarah Heyward iz serije 'Girls'', izjavila je scenaristica Jenni Konner.