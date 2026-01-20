EKSKLUZIVNI UGOVOR

Netflix postaje nezaustavljiv: Povijesni ugovor donosi najveće filmske hitove na vaše ekrane

20.01.2026 u 02:15

Anyone but you
Netflix i Sony Pictures objavili su povijesni globalni ugovor koji pretplatnicima jamči ekskluzivan pristup najiščekivanijim filmskim spektaklima, pretvarajući ovu platformu u nezaobilazno odredište za sve ljubitelje blockbustera

Netflix i Sony Pictures Entertainment (SPE) objavili su sklapanje velikog globalnog ugovora o licenciranju koji će Netflix učiniti ekskluzivnim domom za sve Sonyjeve filmske hitove nakon njihova prikazivanja u kinima. Ovaj višegodišnji sporazum, prvi takve vrste na globalnoj razini, postupno će se uvoditi diljem svijeta, a potpuna dostupnost svih naslova na Netflixu u svim regijama očekuje se početkom 2029. godine.​

Lista filmova koji stižu na platformu zvuči kao popis najuspješnijih kino hitova desetljeća. Među prvima je 'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse', završni dio hvaljene animirane trilogije, te najnoviji igrani nastavak serijala o čovjeku-pauku 'Brand New Day'. Posebno uzbuđenje izaziva i najavljena igrana verzija legendarne Nintendove videoigre 'The Legend of Zelda', kao i 'The Nightingale', emotivna drama u kojoj sestre Dakota i Elle Fanning prvi put glume zajedno.​

I Beatlesi će dom pronaći na Netflixu

Osim akcijskih spektakla, pretplatnike očekuje i ambiciozni kvartet filmova o Beatlesima u režiji oskarovca Sama Mendesa, koji će na jedinstven način prikazati priču o najpopularnijem bendu svih vremena. 'Sonyjeve impresivne franšize i originalni hitovi poput 'Anyone But You' pokazali su se iznimno popularnima, a sada smo uzbuđeni što tu vrhunsku ponudu možemo pružiti našim članovima diljem svijeta', poručili su iz Netflixa.​

Ovaj strateški potez dolazi u trenutku kada se Netflix agresivno širi, finalizirajući akviziciju Warner Bros. Discoveryja te se boreći za prevlast na tržištu protiv konkurenata poput Paramounta.

