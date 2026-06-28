Nema internet, mail ni smartphone: Christopher Nolan objasnio zašto bježi od tehnologije

Iako stoji iza nekih od tehnološki najimpresivnijih blockbustera današnjice poput 'Inceptiona', 'Interstellara' i 'Oppenheimera', Christopher Nolan u privatnom je životu sušta suprotnost svojim filmovima. Slavni britanski redatelj godinama funkcionira bez pametnog telefona i e-maila, a sad je pojasnio zašto sebe ipak nikada ne bi nazvao tehnofobom

Specifičan način rada Christophera Nolana već godinama intrigira Hollywood. U svijetu opsjednutom brzinom informacija, on je 'tehnološki pustinjak' koji scenarije donosi glumcima osobno na kućna vrata, a važne razgovore i dalje vodi isključivo preko fiksnog telefona. Povodom izlaska njegovog najnovijeg filma 'Odiseja', u velikom razgovoru za NY Times redatelj je pojasnio sovj stav prema modernoj tehnologiji i otkrio da se ne smatra tehnofobom.

'Smatram se tehnoskeptikom. Razlog zbog kojeg i dalje snimam na filmskoj traci je taj što ona puno bolje predstavlja način na koji oko vidi svijet od bilo kojeg digitalnog sustava koji sam vidio, a vrlo pažljivo sam ih sve proučio. Analogna boja drugačija je od digitalne, tako da je za mene važno da imate mogućnost izbora. No, svoje filmove oduvijek montiram digitalno i apsolutno koristimo računalnu grafiku kao dio naše linije vizualnih efekata', pojasnio je Nolan. Zaštita vlastitog mira Nolan priznaje da nema otpor prema inovaciji kada ona stvarno donosi napredak, već prema trendu u kojem se nove stvari slijepo nameću pod cijenu potpunog odbacivanja starih, provjerenih metoda. Zbog toga se i dalje odupire pametnim telefonima, a kao glavni razlog ističe zaštitu vlastitog fokusa i mira.

The Odyssey Izvor: Društvene mreže / Autor: YOUTUBE

'Stalno prihvaćam novu tehnologiju, ali ona se ljudima često prodaje na račun sustava koji bi i dalje mogli biti validni i održivi. To sam vidio u svojoj industriji, odbacivanje djeteta zajedno s vodom u kojoj se kupalo. Skoro smo ostali bez filmske trake', istaknuo je u intervjuu. Da njegov otpor pametnim uređajima nije samo prolazna faza, potvrđuju i njegove izjave iz 2020. godine za časopis People, kada je otkrio da u džepu nosi isključivo prastari mobitel na preklop. 'Imam mali telefon na preklop koji s vremena na vrijeme nosim sa sobom. Lako mi se odvuče pažnja pa ne želim imati pristup internetu svaki put kad mi je dosadno', iskreno je priznao redatelj, dodajući da su mu oni trenuci takozvane 'dosade' zapravo ključni za razvijanje kreativnih ideja i pisanje scenarija.