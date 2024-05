Neće ga tako lako pustiti: O sudbini Barrona Trumpa odlučivat će isključivo Melania

Bivša prva dama Amerike, Slovenka Melania Trump nikada nije krila koliko je povezana sa svojim sinom jedincem Barronom , pa je svojedobno zbog njega čak odgađala selidbu u Bijelu kuću, a sve kako bi on normalno završio školsku godinu u New Yorku.

'Melania će i dalje držati uzde Barronove budućnosti, baš kao što je to činila svih ovih godina. On je njezin svijet. Ponosna je na njega i ona je glavna u donošenju odluka o Barronu i njegovoj budućnosti', otkrio je dobro upućeni izvor za magazin People.

18-godišnji Barron sada ima druge brige na pameti, a sutra će maturirati na Oxbridge Academy, nakon čega ga čeka fakultet. Sve to ipak ne znači da će ga Melania pustiti da samo tako ode.

54-godišnja Melania Trump trenutno je fokusirana na sutrašnju maturu 18-godišnjeg Barrona, koji je završio privatnu školu Oxbridge Academy, nakon čega će morat donijeti odluku o nastavku školovanja. A o tome će zasigurno odlučiti u dogovoru s majkom.

'On je još mlad i puno toga je pred njim. Ona s druge strane želi da on bude sretan, ali i da se bavi onime čime želi. Pametan je i već ima svoje mišljenje, no još tu ima mjesta za oblikovanje', dodao je izvor.