Ne može prestati: Chrissy Teigen iskreno progovorila o svojoj velikoj slabosti

Lijepa manekenka Chrissy Teigen, dobro je poznata po svojoj iskrenosti pa svoje obožavatelje često zna iznenaditi duhovitim komentarima na društvenim mrežama

Naime, egzotična ljepotica je ispričala kako se još u trudnoći naviknula jesti oko 3 u noći sendvič sa šunkom, sirom, malo maslaca i majonezom, no ta se opsesija nastavila i nakon rođenja malenog Milesa.

'Suprug mi svaku noć pripremi sendvič, izreže ga na trokute i ostavi mi ih na noćnom ormariću kako bi me dočekali kad se probudim negdje oko 3 ujutro. Pojedem pola prije spavanja i ostatak kad se probudim. S tom sam neobičnom navikom počela kad sam bila trudna no nastavilo se i nakon što sam rodila. Mislim da i vrijeme u Los Angelesu utječe na to. Jednostavno više ne mogu prestati - navukla sam se na taj sendvič', kaže simpatična 33-godišnjakinja koja ima veliki broj fanova na društvenim mrežama gdje je vrlo aktivna.