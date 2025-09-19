Natali Dizdar iskreno: 'Prošla sam dosta dok sam došla do trudnoće i dok smo je dobili'

Jedna od naših ponajboljih vokalistica, Natali Dizdar u veljači je postala majka djevojčice Lole, koju je rodila u Parizu, gdje živi sa zaručnikom Williamom Pergeom. Od tada balansira između obiteljskog života u Francuskoj i glazbenim projektima u Hrvatskoj. O majčinstvu govori toplo i iskreno: proces do trudnoće bio je dug i zahtjevan, no danas naglašava zahvalnost i mir i koje joj je roditeljstvo donijelo

Natali Dizdar kaže da kad je pitaju kako joj se život promijenio od kad je postala mama, kaže - sve joj je isto, samo bolje. Njezina djevojčica Lola, kaže Natali - beba je za poželjeti.

Bebica je, otkrila je 'užasno čil, spava, dobra je' i 'da nije dobra bilo bi super'. Rodila je s 40 godina, a otkrila je da je njezin put prema majčinstvu bio je pun izazova. 'Prošla sam dosta dok sam došla do te trudnoće i dok smo je dobili, stvarno dug put i jako sam zahvalna što smo tu di jesmo', izjavila je pjevačica za In Magazin.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Neven Bučević, Cropix

Neopisiv osjećaj Dodala je da se osjećaj - kako je biti mama ne može opisati. 'Ne može se to, to ti je kao da ti netko ide objasniti kako je to biti zaljubljen moraš to doživjeti'. Kćerkicu je donijela na svijet u Francuskoj, a porođaj je prošao bez problema. Kazala je da su se 'dobro pripremili', da su bili super doktori, bolnica i cijeli sustav a cijelo iskustvo je opisala sa - 'predivno'.

Ovog ljeta tri mjeseca je provela u Hrvatskoj. Mama joj je od velike pomoći, a i super joj je, kaže, što malena 'ne želi izaći iz mora' pa joj je 'drago da je prvo ljeto provela u Dalmaciji'.

