Napravila je rez i krenula dalje: Nicole Kidman u njima je pronašla snagu nakon razvoda

N. Sa

07.10.2025 u 09:41

Nicole Kidman, Sunday Rose i Faith Margaret
Nicole Kidman, Sunday Rose i Faith Margaret Izvor: Profimedia / Autor: Serge Arnal / Starface / imago stock&people / Profimedia
Nicole Kidman ponovno je pokazala da ostaje nepokolebljiva i dotjerana unatoč teškom životnom razdoblju. Slavna glumica pojavila se u ponedjeljak navečer na Chanelovoj reviji tijekom Pariškog tjedna mode, a društvo su joj pravile kćeri Sunday Rose (17) i Faith Margaret (14)

Bila je to prvo zajedničko javno pojavljivanje Nicole Kidman i njezinih kćeri, otkako je glumica prošlog tjedna potvrdila da je njezinom braku s country zvijezdom Keithom Urbanom došao kraj.

58-godišnja holivudska diva nosila je jednostavnu bijelu košulju i hlače, savršeno utjelovljujući Chanelovu ležernu eleganciju. S osmijehom je pozirala fotografima uz svoje dvije kćeri koje dijeli s Urbanom - starija Sunday odabrala je klasične traperice i crveni džemper bez rukava, dok je mlađa Faith očarala crnom mini haljinom i traper jaknom.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Društvo im je pravila i Lucia Hawley, kći Nicoleine sestre Antonije Kidman, s kojom je glumica ovog ljeta uživala i u Hrvatskoj, a četiri dame zajedno su privukle veliku pažnju okupljenih modnih znalaca.

Nicole Kidman
Nicole Kidman Izvor: Profimedia / Autor: Serge Arnal / Starface / imago stock&people / Profimedia

Samo nekoliko dana prije ovog pojavljivanja, Kidman je potvrdila da se razvodi nakon 19 godina braka. Njegov kraj navodno je potaknut pričama da je Urban već u novoj vezi s mlađom glazbenicom iz Nashvillea.

Nicole Kidman i Keith Urban
  • Nicole Kidman
  • Nicole Kidman
  • Nicole Kidman
Nicole Kidman Izvor: EPA / Autor: JUSTIN LANE

Dok Nicole dostojanstveno prolazi kroz razvod, njezina starija kći Sunday već je napravila prve modne korake - dan nakon objave razvoda prošetala je pistom modne kuće Christian Dior, oduševivši svoje pratitelje na društvenim mrežama kratkom objavom uz opis 'j’adore Dior'.

Poznato je da je Nicole zatražila skrbništvo nad djecom te da će Keith Urban s kćerima provoditi tek 59 dana godišnje.

Inače, u Parizu je Nicole predstavila i svoj novi imidž - frizuru sa šiškama. Poznato je da žene, kada žele završiti s nekim životnim poglavljem, u većini slučajeva odlaze kod frizera i rade drastične promjene, a iznimka u tome nije ni slavna gluimca.

