Nakon vjenčanja otišao na put s prijateljem: Vidno umoran i iscrpljen Ben Affleck snimljen u zračnoj luci

Vikend iza nas obilježilo je ekskluzivno vjenčanje Bena Afflecka i Jennifer Lopez. Netom nakon vjenčanja Ben se uputio na putovanje, no ne u društvu svoje životne odabranice već prijatelja Matta Damona

Kako piše Page Six, Ben Affleck je izgledao iscrpljeno nakon trodnevnog svadbenog slavlja dok je svoje prijatelje i obitelj ukrcavao u zrakoplov. Zvijezda filma 'Gone Girl' imao je raščupanu bradu te je bio ležerno odjeven u traperice i majicu kratkih rukava. S druge strane, njegov prijatelj i kolega iz filma 'Dobri Will Hunting' bio je ležerno dotjeran noseći crne hlače, tamnoplavu majicu, crnu bejzbol kapu te ruksak.

Mattu Damonu se pridružila i njegova supruga, Luciana Barroso, s kojom je prošlog tjedna doletio u Georgiju.