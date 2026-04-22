Nakon teške bolesti i operacija, slavna glumica iznenadila nikad vitkijom figurom

Kathleen Turner , zvijezda filma ‘Rat ruža’, privukla je veliku pozornost na svjetskoj premijeri animiranog filma 'Animal Farm' u New Yorku, gdje se pojavila u odličnoj formi i vidno mršavija.

Zvijezda filmova 'Lov na zeleni dijamant' i 'Čast Prizzijevih', koja sada ima 71 godinu, stigla je na ovaj događaj u znatno mršavijem izdanju i s više energije, što je mnoge iznenadilo, osobito jer su je fotografi prije godinu dana bilježili s viškom kilograma, uz hodalicu i umoran izraz lica.

Iako se i dalje oslanja na štap i bira udobnu obuću, njezina promjena mnogima djeluje gotovo nevjerojatno.

Godine borbe s bolešću

Kathleen Turner se još od 1993. bori s autoimunom reumatoidnim artritisom, kroničnom bolešću koja uzrokuje jake bolove i ograničava pokretljivost. Liječnici su joj svojedobno prognozirali da bi mogla završiti u invalidskim kolicima.

Tijekom godina prošla je 12 operacija, a zbog jakih bolova uzimala je visoke doze steroida, što je uzrokovalo oticanje lica i povećanje tjelesne težine. Zbog promjena u izgledu često se suočavala i sa špekulacijama o navodnim problemima s alkoholom.