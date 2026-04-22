Nakon teške bolesti i operacija, slavna glumica iznenadila nikad vitkijom figurom

Nekadašnja seks-simbol 80-ih Kathleen Turner iznenadila je sve impresivnom fizičkom transformacijom nakon dugogodišnje borbe s bolešću
Kathleen Turner, zvijezda filma ‘Rat ruža’, privukla je veliku pozornost na svjetskoj premijeri animiranog filma 'Animal Farm' u New Yorku, gdje se pojavila u odličnoj formi i vidno mršavija.
Zvijezda filmova 'Lov na zeleni dijamant' i 'Čast Prizzijevih', koja sada ima 71 godinu, stigla je na ovaj događaj u znatno mršavijem izdanju i s više energije, što je mnoge iznenadilo, osobito jer su je fotografi prije godinu dana bilježili s viškom kilograma, uz hodalicu i umoran izraz lica.
Iako se i dalje oslanja na štap i bira udobnu obuću, njezina promjena mnogima djeluje gotovo nevjerojatno.
Godine borbe s bolešću
Kathleen Turner se još od 1993. bori s autoimunom reumatoidnim artritisom, kroničnom bolešću koja uzrokuje jake bolove i ograničava pokretljivost. Liječnici su joj svojedobno prognozirali da bi mogla završiti u invalidskim kolicima.
Tijekom godina prošla je 12 operacija, a zbog jakih bolova uzimala je visoke doze steroida, što je uzrokovalo oticanje lica i povećanje tjelesne težine. Zbog promjena u izgledu često se suočavala i sa špekulacijama o navodnim problemima s alkoholom.
Glumica ističe da je ključ njezina oporavka bio u smanjenju tjelesne težine i redovitim Pilates vježbama, koje su joj pomogle da povrati snagu i pokretljivost.
Zvijezda nominirana za Oscara otvoreno je govorila o svojoj borbi s reumatoidnim artritisom (RA), kroničnom autoimunom bolešću koja uzrokuje upalu zglobova, umor i bol. U intervjuu za Vulture opisala je iskreno težinu svojih simptoma, rekavši: 'Teško je razumjeti razinu boli koju ova bolest donosi.'
Kathleen je ona dijagnosticirana početkom 1990-ih, tijekom vrhunca njezine slave, a kada su autoimune bolesti bile slabo shvaćene i često obavijene stigmom u Hollywoodu.
'Reumatoidni artritis pogodio me u kasnim tridesetima, posljednjim godinama u kojima bi me Hollywood smatrao seksualno privlačnom glavnom glumicom. U to vrijeme javnost je vrlo malo znala o autoimunim bolestima, pa je moja bolest bila izvor 'loše' misterije', rekla je.
Unatoč izazovima, Kathleen i dalje odlučno prihvaća svoje zdravstvene teškoće i hrabro se bori s njima.