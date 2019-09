Nakon prošlogodišnjeg rasprodanog koncerta na 'Gripama', Bebek 21. prosinca Splićanima priprema još veći spektakl

''…šta bi dao da možeš ovako, dići ruke, a puk da te slijedi…'' kultne stihove kojima je davne 1975. Željko Bebek, kao tadašnji član Bijelog dugmeta, osvojio regionalnu glazbenu scenu, sada će doslovno i ''proživjeti'' u splitskoj Spaladium Areni

Na isto mjesto gdje je prošle godine nagrađen Porinom za album 'Ono nešto naše', Bebek se vraća 21. prosinca, spreman da s publikom uglas otpjeva svoje najveće hitove, kako one s Bijelim dugmetom, poput 'Ima neka tajna veza', 'Selma', 'Na zadnjem sjedištu moga auta', 'Ne spavaj mala moja', tako i one iz svoje dugogodišnje solističke karijere, kao što su 'Da je sreće bilo', 'Laku noć svirači', 'Žuta ruža', 'Tijana' pa sve do novijih 'Ja po kafanama', 'Gdje sam bio', 'Ono nešto naše', 'Ako voliš ovu ženu’ i mnogih drugih…