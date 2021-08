Nakon povratka iz Hrvatske djevojka engleskog reprezentativca otkrila sve o prijetnjama smrću koje je primila

Iako javnost možda ne misli tako, biti djevojka slavnog sportaša, osobito u Engleskoj, nije niti najmanje lako, a to je sada potvrdila i Sasha Atwood, djevojka Jacka Grealisha, koja je za vrijeme trajanja ovogodišnjeg Eura primala po 200 prijetnji smrću dnevno, a mnoge su joj uputile nepoznate tinejdžerice opsjednute njezinim dečkom

Kako je rekla, prijetnje smrću dobijala je i na Instagramu, ali i TikToku, dodavši kako iako je uvijek bila 'jaka osoba', ovakvo ju je ponašanje prestrašilo.

'Stalno čuješ te priče o trolanju, no zapravo dok se to ne dogodi tebi, ne shvaćaš koliko je to strašno. Najgore je što je riječ o mladim djevojkama. Gledala sam njihove profile, s kojih su mi slale te poruke, i riječ je o djevojčicama od 13-14 godina. To je baš tužno. Prvo sam ih pravdala da su mlade, no onda sam promislila o svemu i shvatila da ja u njihovoj dobi nikada ne bi poslala takve poruke.'