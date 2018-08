Nakon ljeta provedenog s unučicom, Danijelu Dvornik na jesen očekuju novi izazovi

Goooooog mooooooorning, everybody! Brojim nešto sitno i Pikula odlazi u Zg. Iako se radujem svom odmoru, bit cu malo tužna jer ce sve utihnuti. Ipak, kreću pripreme za unutarnje uređenje kuće, pa posla i organizacije oko mojih ribica, pa svašta nešto . A onda me čeka jedno dugo putovanje kojem se užasno veselim. #ljubavjeto #živottrebaživjeti #zatajosjecaj #imhappy #lifeisamazing #happygrandma

