Najveći strah Jackie Kennedy se ostvario: Isplivalo pismo u kojem je predvidjela kaos

Šezdeset godina staro pismo bivše prve dame Jackie Kennedy odjednom je postalo glavna tema u Washingtonu. Dok Donald Trump provodi radikalne promjene u Kennedy Centru, riječi koje je Jackie napisala 1964. zvuče kao jezivo precizno upozorenje na kaos koji se upravo događa
Pismo koje je bivša prva dama poslala u listopadu 1964. godine, samo godinu dana nakon atentata na njezinog supruga, otkriva da je Jacqueline Kennedy imala duboke sumnje oko imenovanja nacionalnog kulturnog centra po Johnu F. Kennedyju. Njezina najveća briga? Da će institucija postati predmet političke trgovine – strah koji se, prema mnogima, u potpunosti materijalizirao povratkom Donalda Trumpa u Bijelu kuću 2026. godine.
U pismu upućenom Rogeru Stevensu, tadašnjem predsjedniku centra, Jackie je detaljno opisala svoju tjeskobu.
'Prošle zime, kada je donesena odluka da se centar nazove po njemu, nisam bila sposobna donositi nikakve odluke, a toliko ljudi me pritiskalo', napisala je tadašnja udovica. 'Ne mislim da mu treba ikakav spomenik, njegov grob i njegova Knjižnica su to. Ovaj Centar je problem koji je naslijedio... Sve do čega mi je sada stalo jest da ga poštedim kontroverzi. On sada ima pravo na mir. Zato morate razumjeti moju neodlučnost.'
'Samo ne političke usluge'
Jackie je u pismu postavila jasne uvjete pod kojima bi pristala na projekt. Zahtijevala je pravo glasa pri odabiru direktora i povjerenika, a njezino upozorenje o tome tko bi trebao sjediti u upravi danas odzvanja jače nego ikada.
'Imenovanje povjerenika nikada ne smije pasti u sferu političkog pokroviteljstva', upozorila je Jackie 1964. godine i dodala: 'Ako aktualni predsjednik ima prijatelja kojeg zanima umjetnost – u redu – on bi trebao biti u odboru... ali netko tko se imenuje kao naknada za prošle usluge ili u nadi za buduće donacije kampanji – ne bi trebao biti tamo.'
Čak je zaprijetila da će, ako se ti uvjeti ne ispune, od Kongresa tražiti promjenu imena centra.
Šest desetljeća kasnije, njezini su se strahovi obistinili. Mjesec dana nakon povratka u Bijelu kuću, predsjednik Donald Trump postavio je samog sebe za predsjednika Kennedy Centra, a u povijesno dvostranački odbor instalirao je svoje lojaliste. Ric Grenell, Trumpov vjerni saveznik, imenovan je predsjednikom, dok je Sergio Gor, predsjednikov pouzdanik, postao tajnik.
Otkazivanja nastupa i pad prodaje
Situacija je eskalirala do te mjere da je Trump, unatoč potrebi za odobrenjem Kongresa, nalijepio svoje ime na vanjski dio zgrade. Reakcija kulturne scene bila je trenutna – brojni umjetnici otkazali su nastupe u znak prosvjeda, a prodaja ulaznica drastično je pala.
Kao završni udarac, Trump je prošlog tjedna najavio da će od 4. srpnja zatvoriti Kennedy Center na dvije godine. Razlog? Tvrdi da je zgrada 'umorna, slomljena i oronula' te da joj je potrebna temeljita obnova. Kritičari, međutim, strahuju da je riječ o potpunom brisanju Kennedyjeva nasljeđa i pretvaranju institucije u spomenik Trumpovoj estetičkoj viziji, upravo onakvoj 'političkoj trgovini' od koje je Jackie Kennedy strahovala prije više od pola stoljeća.