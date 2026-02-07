Najveći strah Jackie Kennedy se ostvario: Isplivalo pismo u kojem je predvidjela kaos

Pismo koje je bivša prva dama poslala u listopadu 1964. godine, samo godinu dana nakon atentata na njezinog supruga, otkriva da je J acqueline Kennedy imala duboke sumnje oko imenovanja nacionalnog kulturnog centra po Johnu F. Kennedyj u . Njezina najveća briga? Da će institucija postati predmet političke trgovine – strah koji se, prema mnogima, u potpunosti materijalizirao povratkom Donalda Trumpa u Bijelu kuću 2026. godine.

U pismu upućenom Rogeru Stevensu, tadašnjem predsjedniku centra, Jackie je detaljno opisala svoju tjeskobu.

'Prošle zime, kada je donesena odluka da se centar nazove po njemu, nisam bila sposobna donositi nikakve odluke, a toliko ljudi me pritiskalo', napisala je tadašnja udovica. 'Ne mislim da mu treba ikakav spomenik, njegov grob i njegova Knjižnica su to. Ovaj Centar je problem koji je naslijedio... Sve do čega mi je sada stalo jest da ga poštedim kontroverzi. On sada ima pravo na mir. Zato morate razumjeti moju neodlučnost.'

'Samo ne političke usluge'

Jackie je u pismu postavila jasne uvjete pod kojima bi pristala na projekt. Zahtijevala je pravo glasa pri odabiru direktora i povjerenika, a njezino upozorenje o tome tko bi trebao sjediti u upravi danas odzvanja jače nego ikada.

'Imenovanje povjerenika nikada ne smije pasti u sferu političkog pokroviteljstva', upozorila je Jackie 1964. godine i dodala: 'Ako aktualni predsjednik ima prijatelja kojeg zanima umjetnost – u redu – on bi trebao biti u odboru... ali netko tko se imenuje kao naknada za prošle usluge ili u nadi za buduće donacije kampanji – ne bi trebao biti tamo.'