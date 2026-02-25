Imperij Beckhamovih raste: Nova generacija preuzima ključne uloge u lovu na milijarde

Dok je najstariji sin Brooklyn Peltz Beckham izostao s proslave 21. rođendana brata, pozornost javnosti sve se snažnije usmjerava na Romea, Cruza i Harper
Prema tvrdnjama upućenih izvora i stručnjaka za brendove, upravo bi djeca Victorije i Davida Beckhama mogla redefinirati globalni utjecaj ove slavne obitelji.
Glazba, moda i beauty kao novi temelj imperija
Cruz Beckham (21) posljednjih tjedana gradi glazbenu karijeru. Objavio je singl 'For Your Love' sa svojim bendom The Breakers, a potpisao je i za istu diskografsku kuću kao Taylor Swift, navodi HELLO!.
U ožujku nastupa u londonskom Courtyard Theatreu, pri čemu je prvi koncert rasprodan, nakon čega je dodan i drugi datum. Njegova slušanost na Spotifyju porasla je s 30.000 na 100.000 mjesečnih slušatelja u nekoliko tjedana.
PR stručnjak Mark Borkowski izjavio je za HELLO! da Cruz ima potencijal za ozbiljnu karijeru: 'Ima temelj za pravu glazbenu karijeru - ne prolazni TikTok trenutak, nego nešto s ozbiljnom pripremom i industrijskom podrškom.'
Romeo Beckham (23) u međuvremenu gradi ime u svijetu visoke mode. Nakon što je kao dječak debitirao u kampanji za Burberry 2013., danas iza sebe ima revije i kampanje za brendove poput Versacea, Balenciage i Saint Laurenta. Nedavno je nosio reviju Willyja Chavarrije na Tjednu muške mode u Parizu te je potpisao za parišku agenciju SAFE Mgmt.
Modna konzultantica Mandi Lennard za HELLO! je izjavila da mu je nastup na pariškoj reviji donio dodatne bodove u industriji, dok Borkowski smatra da Romeo gradi karijeru koja nadilazi etiketu 'nepo-baby'.
Harper i mogući beauty brend
Najmlađa Harper (14) već se, prema pisanju HELLO!-a, pozicionira kao potencijalna nasljednica beauty segmenta obiteljskog poslovnog carstva. Nakon što je registriran zaštitni znak HIKU BY HARPER, krenule su špekulacije o lansiranju kozmetičke linije.
Harper se ranije pojavljivala u objavama na društvenim mrežama svoje majke Victorije Beckham, a u Netflixovu dokumentarcu o obitelji istaknula se prirodnim nastupom i interesom za šminku. Osnivačica British Beauty Councila Millie Kendall izjavila je da ne bi bilo iznenađenje da Harper zakorači u beauty industriju, s obzirom na uspjeh brenda Victoria Beckham Beauty.
Stručnjak za brendove Nick Ede smatra da bi, uz pravo vodstvo, Harper mogla razviti višemilijunski posao.
Može li Brand Beckham postati milijarderski projekt?
Prema riječima Marka Borkowskog, potencijal za daljnji rast obiteljskog bogatstva postoji, no presudna će biti autentičnost svakog od njih izvan obiteljske priče.
Dok Sir David Beckham i Victoria Beckham već desetljećima grade globalni brend, nova generacija sada preuzima sve vidljiviju ulogu u glazbi, modi i ljepoti, čime prezime Beckham ulazi u novu fazu.