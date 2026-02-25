Imperij Beckhamovih raste: Nova generacija preuzima ključne uloge u lovu na milijarde

Dok je najstariji sin Brooklyn Peltz Beckham izostao s proslave 21. rođendana brata, pozornost javnosti sve se snažnije usmjerava na Romea, Cruza i Harper

Prema tvrdnjama upućenih izvora i stručnjaka za brendove, upravo bi djeca Victorije i Davida Beckhama mogla redefinirati globalni utjecaj ove slavne obitelji.

Glazba, moda i beauty kao novi temelj imperija Cruz Beckham (21) posljednjih tjedana gradi glazbenu karijeru. Objavio je singl 'For Your Love' sa svojim bendom The Breakers, a potpisao je i za istu diskografsku kuću kao Taylor Swift, navodi HELLO!. U ožujku nastupa u londonskom Courtyard Theatreu, pri čemu je prvi koncert rasprodan, nakon čega je dodan i drugi datum. Njegova slušanost na Spotifyju porasla je s 30.000 na 100.000 mjesečnih slušatelja u nekoliko tjedana.

PR stručnjak Mark Borkowski izjavio je za HELLO! da Cruz ima potencijal za ozbiljnu karijeru: 'Ima temelj za pravu glazbenu karijeru - ne prolazni TikTok trenutak, nego nešto s ozbiljnom pripremom i industrijskom podrškom.' Romeo Beckham (23) u međuvremenu gradi ime u svijetu visoke mode. Nakon što je kao dječak debitirao u kampanji za Burberry 2013., danas iza sebe ima revije i kampanje za brendove poput Versacea, Balenciage i Saint Laurenta. Nedavno je nosio reviju Willyja Chavarrije na Tjednu muške mode u Parizu te je potpisao za parišku agenciju SAFE Mgmt. Modna konzultantica Mandi Lennard za HELLO! je izjavila da mu je nastup na pariškoj reviji donio dodatne bodove u industriji, dok Borkowski smatra da Romeo gradi karijeru koja nadilazi etiketu 'nepo-baby'.

Harper i mogući beauty brend Najmlađa Harper (14) već se, prema pisanju HELLO!-a, pozicionira kao potencijalna nasljednica beauty segmenta obiteljskog poslovnog carstva. Nakon što je registriran zaštitni znak HIKU BY HARPER, krenule su špekulacije o lansiranju kozmetičke linije. Harper se ranije pojavljivala u objavama na društvenim mrežama svoje majke Victorije Beckham, a u Netflixovu dokumentarcu o obitelji istaknula se prirodnim nastupom i interesom za šminku. Osnivačica British Beauty Councila Millie Kendall izjavila je da ne bi bilo iznenađenje da Harper zakorači u beauty industriju, s obzirom na uspjeh brenda Victoria Beckham Beauty.

