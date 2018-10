Najteža borba Selene Gomez: Potpuni slom nekadašanje Disneyjeve princeze

Nakon što je doživjela još jedan emotivni slom, navodno uzrokovan stresom, Selena Gomez odlučila je potražiti stručnu pomoć te je hospitalizirana. Neki nagađaju kako je razlog njezina sloma, odnosno okidač istog, bio vjenčanje njezinog bivšeg dečka Justina Biebera s Hailey Baldwin, no izvor blizak pjevačici tvrdi kako je to samo jedan od faktora

'Radi se o kombinaciji svega i to je utjecalo na njezino psihičko zdravlje. Nekoliko je okidača u igri, no uz sve to ona je izrazito osjetljiva osoba, zato je svako malo i odlazila s društvenih mreža. Negativnosti i mržnja utječu na nju puno više, jer sve to shvaća osobno', rekao je izvor blizak 26-godišnjoj pjevačici Seleni Gomez , koja je krajem rujna još jednom najavila povlačenje s društvenih mreža i rastužila obožavatelje.

'Naravno, i to što svuda iskaču natpisi kako je Justin sretan i zaljubljen ne utječu dobro na nju, no ona je imala i puno stresnijih situacija, a to što je ponovno ušla u bolnicu, probudilo je u njoj neke teške uspomene. Jesu li njezinu situaciju uzrokovale depresija i anksioznost, ne mogu reći, no i ona je sama svjesna da će se s time boriti do kraja svog života.'