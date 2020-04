Kako biste lakše proveli ove dane samoizolacije, kada nam sa svih strana pristižu samo loše vijesti, pobrinuo se za to MAXtv, ali i neki od poznatih streaming servisa, te su u svoju bogatu ponudu uvrstili i besplatne koncerte najvećih glazbenih zvijezda današnjice. Donosimo vam prijedloge...

Ljubitelji Chrisa Martina i njegovog benda uživat će u koncertu Coldplaya iz Sao Paola , a koji je režirao njihov dugogodišnji suradnik Mat Whitecross. Riječ je o dvosatnom koncertu snimljenom u Brazilu u studenom 2017. godine na vrhuncu rekordne turneje benda pod nazivom 'A Head Full Of Dreams', a koji se također može gledati na HBO-u.

Zaljubljenici u glazbu Nicka Cavea doći će na svoje trijumfalnim koncertom Nicka Cavea & The Bad Seedsa iz Kopenhagena (HBO). 'Distant Sky' snimljen je u listopadu 2017. u danskoj Royal Areni, a režirao ga je nagrađivani redatelj David Barnard.

Svi obožavatelji Justina Timberlakea na Netflixu doći će na svoje zahvaljujući filmu snimljenom tijekom turneje 'Justin Timberlake + The Tennessee Kids'.

U ponudi Netflixa je i 'The Music... The Mem'ries... The Magic!' Barbre Streisand i vrhunac njezine turneje po 13 američkih gradova koja završava u Miamiju, a možete čuti neke od njezinih najpoznatijih balada, uspješnica s Broadwaya, ali i priča nastalih iza scene.