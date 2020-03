Na kladionicama za sada najbolje kotiraju Island i Litva, a evo koje mjesto predviđaju Damiru Kedži

S pjesmom 'Divlji vjetre' Hrvatsku će ove godine u Rotterdamu predstavljati Damir Kedžo, a iako još nisu sve zemlje odabrale svoje predstavnike, kladionice su već počele raditi. Za sada, najbolje kotiraju Island i Litva, dok naš predstavnik i nije u najboljoj poziciji, no sve se može promijeniti

Bez obzira što još uvijek postoji nekoliko zemalja koje nisu odabrale svoje predstavnice, najveći obožavatelji Eurosonga već su zaposjeli kladionice, a u vodstvu se izmjenjuju islandski predstavnik Daði og Gagnamagnið s pjesmom 'Think About Things' te predstavnik Litve The Roop s pjesmom 'On Fire'.