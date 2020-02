Zdenka Kovačiček do sada je najbolja natjecateljica na Dori

Počeo je izravni prijenos ovogodišnje Dore, natjecanja na kojem se bira glazbenik koji će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, a od svih dosadašnjih natjecatelja najimpresivnija je bila Zdenka Kovačiček

Svojom nježnom baladom 'Više od riječi' predstavio se Bojan Jambrošić, glazbenik široj javnosti poznat po pobjedi u prvoj sezoni showa 'Hrvatska traži zvijezdu'.

Nikola Marjanović, bio je pjevač grupe Sane i on se predstvio pjesmom 'Let’s Forgive'.

Aklea Neon je na pozornicu kao glazbenike postavila kelj i bor. Dio pjesme 'Zovi ju mama' otpjevala je na engleskom.

Đana Smajo je najmlađa sudionica Dore, ima samo 16 godina, i izvela je pjesmu 'One', a već je sudjelovala u RTL-ovim 'Zvjezdicama'.

Društveno angažirani su bli i Lorenzo, Dino Purić i Reper iz Sobe, koji su zapjevali o Hrvatima u Irskoj.

'Vrati se iz Irske, ceste su im skliske / Vrati se iz irske kamate su niske' pjevali su momci, koji su u tekst također ubacili izraze na engleskom.

Marin Jurić Čivro, poznat po nastupu u The Voiceu, pjevao je svoju 'Naivnu'. Inače, on je ovu godinu počeo suradnjom s Ninom Kraljić, koja je bila predstavnica Hrvatske na Euroviziji.

Lorena Bućan prošle je godine bila na drugom mjestu na Dori, odmah iza pobjednika Roka. Ovoga se puta predstavila pjesmom 'Drowinig'.

Jure Brkljača je četvrti natjecatelj koji je sudjelovao na HRT-ovom The Voiceu pa došao na Doru. Pjesmu 'Hajde nazovi me' je otpjevao i odsvirao na akustičnoj gitari.

Indira Levak nastupila je u neonskom korzetu s plesačima u jednako upadljivim outfitima. Pjevala je energičnu pjesmu 'You Will Never Break My Heart', u kojoj je kombinirala hrvatske i engleske stihove.