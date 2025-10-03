EMOTIVNA POSVETA

Mila Elegović shrvana zbog bivšeg supruga: 'Otišao je moj Cobra...'

I. B.

03.10.2025 u 22:23

Mila Elegović i Ivan Balić Cobra
Mila Elegović i Ivan Balić Cobra Izvor: Cropix / Autor: Biljana Blivajs
Glumica Mila Elegović oprostila se od svog bivšeg muža Ivana Balića Cobre, koji je preminuo u 83. godini

Dirljivom porukom uz fotografiju izrazila je svoju tugu pišući: 'Otišao je moj Cobra... moj muž, moj partner, moje sve'.

Mila i Ivan bili su u braku jedanaest godina, a razveli su se prije gotovo dvadeset godina, točnije 2006. Unatoč razvodu, ostali su u lijepim odnosima.

Mila je podržala Ivana kada je otvorio izložbu fotografija u Kerempuhu, a on je bio vrlo srdačan prema njoj na premijeri jedne njezine predstave. Od razvoda je glumica držala svoj ljubavni život izvan očiju javnosti.

Ivan Balić Cobra
Ivan Balić Cobra Izvor: Pixsell / Autor: Andrej Kreutz/PIXSELL

Ivan Balić bio je poznati modni fotograf rođen u Zagrebu. Završio je Školu primijenjene umjetnosti, a svoje je znanje usavršavao u Münchenu i Hamburgu. Tijekom svoje uspješne međunarodne karijere surađivao je s brojnim prestižnim modnim kućama i brendovima, a njegove su fotografije redovito objavljivane u domaćim i svjetskim časopisima. Osim modne fotografije, bavio se i kazališnom, naročito surađujući s Kazalištem Komedija, koje je nedavno posvetilo izložbu njegovu radu.

U mladosti je Ivan bio dio pionirskih dana domaće rock scene, gdje je svirao i pjevao u legendarnim grupama Bijele strijele i Roboti.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

