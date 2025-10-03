Mila Elegović shrvana zbog bivšeg supruga: 'Otišao je moj Cobra...'

Dirljivom porukom uz fotografiju izrazila je svoju tugu pišući: 'Otišao je moj Cobra... moj muž, moj partner, moje sve'.

Mila i Ivan bili su u braku jedanaest godina , a razveli su se prije gotovo dvadeset godina, točnije 2006. Unatoč razvodu, ostali su u lijepim odnosima.

Mila je podržala Ivana kada je otvorio izložbu fotografija u Kerempuhu, a on je bio vrlo srdačan prema njoj na premijeri jedne njezine predstave. Od razvoda je glumica držala svoj ljubavni život izvan očiju javnosti.

Ivan Balić bio je poznati modni fotograf rođen u Zagrebu. Završio je Školu primijenjene umjetnosti, a svoje je znanje usavršavao u Münchenu i Hamburgu. Tijekom svoje uspješne međunarodne karijere surađivao je s brojnim prestižnim modnim kućama i brendovima, a njegove su fotografije redovito objavljivane u domaćim i svjetskim časopisima. Osim modne fotografije, bavio se i kazališnom, naročito surađujući s Kazalištem Komedija, koje je nedavno posvetilo izložbu njegovu radu.

U mladosti je Ivan bio dio pionirskih dana domaće rock scene, gdje je svirao i pjevao u legendarnim grupama Bijele strijele i Roboti.