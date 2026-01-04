IGOR DRVENKAR

Pjevač Parnog valjka postao je otac: Otkrio je i ime bebe

L.M.B

04.01.2026 u 22:02

Igor Drvenkar
Igor Drvenkar Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATAImages/PIXSELL
Stigla je prinova u obitelj frontmena Parnog valjka - Igor Drvenkar i partnerica Nora dobili su kćer

Frontmen Parnog valjka Igor Drvenkar započeo je 2026. godinu na najljepši mogući način - postao je otac. Glazbenik i njegova partnerica Nora radosnu su vijest podijelili na društvenim mrežama, otkrivši da im se rodila djevojčica.

Otkrili su ime bebe

Na Instagramu su objavili nježnu fotografiju s bebom uz kratku, ali emotivnu poruku: 'Dobrodošla mala dušo. Lira - 3.1.2026.' Ime njihove kćeri odmah je privuklo pažnju pratitelja, a čestitke su se nizale iz minute u minutu.

Igor Drvenkar
  • Igor Drvenkar
  • Igor Drvenkar
  • Igor Drvenkar
  • Igor Drvenkar
  • Igor Drvenkar
Igor Drvenkar Izvor: Pixsell / Autor: R.Z./ATAImages/PIXSELL

Iako je jedan od najprepoznatljivijih glasova domaće rock scene, Drvenkar privatni život već godinama drži daleko od javnosti. Njegova veza s Norom tek je povremeno dolazila u fokus, ponajviše kroz objave na društvenim mrežama, na kojima dijele intimne, nenametljive trenutke. Upravo su tako i ranije, krajem ljeta, otkrili da iščekuju prinovu.

Rođeni Koprivničanac, koji je odrastao u Podravskim Sesvetama, glazbom se počeo ozbiljno baviti još u srednjoškolskim danima, a prije dolaska u Parni valjak izgradio je bogatu karijeru - od kazališnih pozornica i mjuzikala do rada u bendovima i kao autor i producent. Ulogu frontmena legendarnog sastava preuzeo je 2023. godine, nastavljajući put koji je obilježio domaću rock povijest.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Dolazak kćeri Lire zasigurno će, kako je i sam ranije nagovijestio, donijeti novu perspektivu i emociju u njegov život, ali i u glazbu.

tportal
Pjevač Parnog valjka postao je otac: Otkrio je i ime bebe
