Pjevač Parnog valjka postao je otac: Otkrio je i ime bebe

Frontmen Parnog valjka Igor Drvenkar započeo je 2026. godinu na najljepši mogući način - postao je otac. Glazbenik i njegova partnerica Nora radosnu su vijest podijelili na društvenim mrežama, otkrivši da im se rodila djevojčica.

Na Instagramu su objavili nježnu fotografiju s bebom uz kratku, ali emotivnu poruku: 'Dobrodošla mala dušo. Lira - 3.1.2026.' Ime njihove kćeri odmah je privuklo pažnju pratitelja, a čestitke su se nizale iz minute u minutu.

Iako je jedan od najprepoznatljivijih glasova domaće rock scene, Drvenkar privatni život već godinama drži daleko od javnosti. Njegova veza s Norom tek je povremeno dolazila u fokus, ponajviše kroz objave na društvenim mrežama, na kojima dijele intimne, nenametljive trenutke. Upravo su tako i ranije, krajem ljeta, otkrili da iščekuju prinovu.

Rođeni Koprivničanac, koji je odrastao u Podravskim Sesvetama, glazbom se počeo ozbiljno baviti još u srednjoškolskim danima, a prije dolaska u Parni valjak izgradio je bogatu karijeru - od kazališnih pozornica i mjuzikala do rada u bendovima i kao autor i producent. Ulogu frontmena legendarnog sastava preuzeo je 2023. godine, nastavljajući put koji je obilježio domaću rock povijest.