Poznata lica preplavila špicu: Evo tko je sve šetao centrom Zagreba ove subote

Hladno vrijeme nikome na špici nije smetalo niti ove subote. Brojna poznata lica prošetala su centrom Zagreba, a tko je sve bio pogledajte u galeriji
Subotnja špica ponovno je potvrdila svoj status najživahnije gradske pozornice, a središtem Zagreba ovoga su vikenda prošetala i brojna poznata lica iz politike, sporta i javnog života.
Jadranka Kosor u javnosti nakon dugo vremena
Prohladno zimsko vrijeme nikome nije smetalo, a među slavnima su se našla i neka imena koja se rijetko viđaju u ovakvim prigodama.
Pravo iznenađenje bila je Jadranka Kosor, koju već dugo nismo imali priliku vidjeti u ovakvom okruženju. Bivša premijerka iskoristila je subotnje prijepodne za šetnju gradom, a njezin dolazak na špicu mnoge je podsjetio na vremena kada je bila stalna tema javnosti.
Posebnu je pozornost privukla Mirela Holy, koja je špicom prošetala u prepoznatljivom crnom izdanju. Bivša političarka i danas njeguje efektan i uvijek promišljen stil, a njezino pojavljivanje nije prošlo nezapaženo među prolaznicima.
Osim političkih imena, špica je okupila i sportske legende. Među njima je bio Robert Prosinečki, jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša, koji je opušteno uživao u gradskoj atmosferi. U istom društvu našao se i Dubravko Šimenc, proslavljeni vaterpolist i sportski dužnosnik, čije je pojavljivanje dodatno obogatilo ionako zanimljiv subotnji prizor.
Kako je sve izgledalo i tko je još prošetao centrom grada, pogledajte u galeriji.