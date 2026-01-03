POLITIČARKE, SPORTAŠI...

Poznata lica preplavila špicu: Evo tko je sve šetao centrom Zagreba ove subote

L.M.B

03.01.2026 u 14:30

Polina Guseva i Dora Šitum
Polina Guseva i Dora Šitum Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Bionic
Reading

Hladno vrijeme nikome na špici nije smetalo niti ove subote. Brojna poznata lica prošetala su centrom Zagreba, a tko je sve bio pogledajte u galeriji

Subotnja špica ponovno je potvrdila svoj status najživahnije gradske pozornice, a središtem Zagreba ovoga su vikenda prošetala i brojna poznata lica iz politike, sporta i javnog života.

vezane vijesti

Jadranka Kosor u javnosti nakon dugo vremena

Prohladno zimsko vrijeme nikome nije smetalo, a među slavnima su se našla i neka imena koja se rijetko viđaju u ovakvim prigodama.

Pravo iznenađenje bila je Jadranka Kosor, koju već dugo nismo imali priliku vidjeti u ovakvom okruženju. Bivša premijerka iskoristila je subotnje prijepodne za šetnju gradom, a njezin dolazak na špicu mnoge je podsjetio na vremena kada je bila stalna tema javnosti.

Jadranka Kosor
Jadranka Kosor Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL

Posebnu je pozornost privukla Mirela Holy, koja je špicom prošetala u prepoznatljivom crnom izdanju. Bivša političarka i danas njeguje efektan i uvijek promišljen stil, a njezino pojavljivanje nije prošlo nezapaženo među prolaznicima.

Donosimo popis najboljih serija 2025. godine Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Osim političkih imena, špica je okupila i sportske legende. Među njima je bio Robert Prosinečki, jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša, koji je opušteno uživao u gradskoj atmosferi. U istom društvu našao se i Dubravko Šimenc, proslavljeni vaterpolist i sportski dužnosnik, čije je pojavljivanje dodatno obogatilo ionako zanimljiv subotnji prizor.

Kako je sve izgledalo i tko je još prošetao centrom grada, pogledajte u galeriji.

Mirela Holy
  • Polina Guseva i Dora Šitum
  • Dubravko Šimenc
  • Polina Guseva i Dora Šitum
  • Mirela Holy
  • Željko Olujić
    +5
Poznati na špici Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POLITIČARKE, SPORTAŠI...

POLITIČARKE, SPORTAŠI...

Poznata lica preplavila špicu: Evo tko je sve šetao centrom Zagreba ove subote
VICTORIA JONES

VICTORIA JONES

Otkriven mogući uzrok smrti kćeri Tommyja Leeja Jonesa
INTERVJU

INTERVJU

Zvijezda serije 'Kumovi', Lovre Kondža, iskreno o popularnosti, ali i novoj sezoni u Zaglavama

najpopularnije

Još vijesti