Poznata lica preplavila špicu: Evo tko je sve šetao centrom Zagreba ove subote

Subotnja špica ponovno je potvrdila svoj status najživahnije gradske pozornice, a središtem Zagreba ovoga su vikenda prošetala i brojna poznata lica iz politike, sporta i javnog života.

Jadranka Kosor u javnosti nakon dugo vremena

Prohladno zimsko vrijeme nikome nije smetalo, a među slavnima su se našla i neka imena koja se rijetko viđaju u ovakvim prigodama.

Pravo iznenađenje bila je Jadranka Kosor, koju već dugo nismo imali priliku vidjeti u ovakvom okruženju. Bivša premijerka iskoristila je subotnje prijepodne za šetnju gradom, a njezin dolazak na špicu mnoge je podsjetio na vremena kada je bila stalna tema javnosti.