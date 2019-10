Večeras su kod Daniele Trbović u HRT-ovu talk-showu '5.com s Danielom' gostovali glumac Rade Šerbedžija i jedan od najosebujnijih hrvatskih glazbenika, Damir Urban

U ovotjednoj emisiji Daniela je iznenadila Radu Šerbedžiju kako je iz provjerenih izvora doznala da obožava modernu tehnologiju te da u njegovoj kući serveri često padaju jer ih netko namjerno baca. 'Svašta pričaju o meni. Istina je da nemam pojma o tehnici. Ne znam ništa pa me onda spašavaju unuci', branio se Šerbedžija sa smijehom.

Na pitanje kako su se na početku karijere nosili s popularnošću, Šerbedžija je rekao: 'O tome nisam nikad razmišljao. To je bilo neko drugo vrijeme. Moja glumačka generacija nije to uzimala zaozbiljno. Mi smo snimali filmove kao da idemo u tvornicu. Honorari su nam bili malo veći nego mjesečne plaće. Sve je to bilo nekako romantično kad danas o tome razmišljam', prisjetio se Rade koji je napravio respektabilnu karijeru i u Hollywoodu.

Damir Urban je između ostalog otkrio kako je s Radom samo jednom bio u ribolovu te da to iskustvo neće više nikad ponoviti. 'To je zbilja trebalo preživjeti. Ja sam za sve bio kriv. Te krivo motam, te 'gdje si stavio ovo', te 'gdje ti je ono'. Da bi na kraju bilo - 'zbog tebe ribe ne grizu'. To je bilo strašno', požalio se Urban. Na kraju emisije, Rade Šerbedžija počastio je gledatelje i goste u studiju premijernom izvedbom pjesme 'Ostala si uvijek ista', dok je Damir Urban izveo 'Iskru' s novog albuma uz pratnju sjajnog Ante Gelo benda.