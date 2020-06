Melania Trump nije žurila s preseljenjem u Bijelu kuću nakon izbora: Taj je trenutak iskoristila za izmjenu predbračnog ugovora, tvrdi autorica knjige o prvoj dami

Knjiga 'The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump' reporterke Mary Jordan otkriva nove detalje iz života Melanije Trump koji američku prvu damu prikazuju u dosad neviđenom svjetlu. Jordan tvrdi kako je Melania puno sličnija Trumpu nego što mnogi misle te kako oboje imaju slične ciljeve, ali i kako je lijepa Slovenka trenutak Trumpove pobjede na predsjedničkim izborima iskoristila u svoju korist

Kada je nakon proglašenja Trumpove pobjede Melania Trump odlučila još neko vrijeme ostati u New Yorku, prva dama je svoju odluku obrazložila izjavom da ne želi remetiti rutinu svog sina Barrona i upisivati ga u novu školu uslijed trajanja školske godine. Njezina odluka da sačeka s preseljenjem u Bijelu kuću imala je smisla, no nova knjiga reporterke Washington Posta, Mary Jordan, otkriva nove detalje iz života predsjedničkog para i priča nešto drugačiju priču. Jordan tvrdi kako je lijepa Slovenka tu situaciju iskoristila i za pregovore oko predbračnog ugovora koji je potpisala prije udaje za Donalda Trumpa.

Tijekom političke kampanje na površinu je isplivao Trumpov prljav veš, od navodne seksualne indiskrecije, do afere s Playboyevom zečicom Karen McDougal, što je Melaniiji, kako piše Jordan, dalo novi pogled na svog supruga i njihov zajednički život. Melania je navodno trebala vrijeme za sebe, kako bi razbistrila um i ohladila se od svega što se izdogađalo u posljednje vrijeme, ali i da izmijeni svoj financijski dogovor koji je imala s Trumpom, nazvavši to 'brigom o Barronu', otkriva nova knjiga 'Umjetnost njezinog dogovora: Neispričana priča o Melaniji Trump' (The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump). U originalnom predbračnom ugovoru koji je Melania potpisala predsjednik Trump nije bio pretjerano darežljiv, no činjenica da je u braku s Trumpom duže od bilo koje njegove prethodne supruge dala joj je za pravo da se bori za ono što joj pripada. Zbog umirujućeg učinka koji je imala na supruga, Trumpovi kolege i barem jedno njegovo punoljetno dijete požurivali su se da preseli u Bijeli kuću čim prije.

Knjiga od 286 stranica posvećena je u potpunosti putu ka uspjehu lijepe Slovenke i prve prve dame koja je imigrirala u SAD od njezine prethodnice Louise Adams. Knjiga sakuplja više od 100 intervjua s ljudima iz Melanijina okruženja, počevši od školskih kolega, do bivšeg guvernera New Jerseyja Chrisa Christieja, i iznosi argument da je Melania posvećena vlastitom uspjehu, baš kao i njezin suprug. 'Oboje su entuzijastični stvaratelji vlastite povijesti', piše Jordan, tvrdeći da bi hashtag #FreeMelania trebalo povući zbog njezine konstantne podrške suprugu i poteza koje vuče da bi ostala u Bijeloj kući. 'Ona je puno više nalik njemu nego što se možda čini', tvrdi Pulitzerom nagrađivana Jordan koja je 2003. dobila priliku da intervjuira Melaniju jedan na jedan. Intervju je bio posvećen Melanijinom odrastanju u Sloveniji, koja je u to vrijeme bila dio Jugoslavije. Melania je već, tada, tvrdi Jordan, počela raditi na sebi. Reportere koji su joj davali manje godina nego što ima, nije ispravljala, a iako je govorila da se neće podvrgnuti plastičnim operacijama, tri fotografa koji su radili s njom tvrde da su vidjeli ožiljke od operacija.

Upisala je vrlo zahtjevan studij arhitekture na Sveučilištu u Ljubljani, no nikada ga nije završila, iako tvrdi da ima diplomu prvostupnika. Također postoje sumnje da Melania, kao što tvrdi, zna tečno pričati četiri ili pet jezika. 'Fotografi koji su s njom radili tijekom godina, uključujući i one rodom iz Italije, Francuske i Njemačke, rekli su mi da je nikada nisu čuli da na tim jezicima izgovara više od nekoliko riječi', tvrdi Jordan koja smatra da prva dama govori tečno tek dva jezika - materinji slovenski i engleski. Kada je upoznala Trumpa predstavila se kao supermodel, no to je bilo daleko od istine. Jordan je pronašla i dokaz o tome kako se predsjednički par upoznao. Trump ju je ugledao u noćnom klubu tijekom Tjedna mode 1998. gdje je bila s jednim poznatijim modelom. Pogled mu je bio fiksiran samo na nju, no ona je odbila dati mu svoj broj. Više izvora, uključujući i njemačkog modnog agenta za kojega je Melania te godine radila, tvrdi da se tada već pričalo da Melania hoda s Trumpom. Kako se penjala jednu stepenicu više, tako je brisala ljude iz svog života. Njezina bivša prijateljica iz Slovenije tvrdi kako joj se Melania više nikada poslije nije javila, a isto su potvrdili i njezini bliski prijatelji iz New Yorka.

'Iskoristila bi priliku i u to uložila veliki trud. Zatim bi nastavila dalje, bez osvrtanja', piše Jordan u svojoj knjizi čija se premijeri očekuje 16. lipnja. Jordan tvrdi kako su Donald i Melania Trump vrlo slični. Oboje su borci naučeni na preživljavanje te lojalni sakupljanju nagrada. Oboje nemaju puno bliskih prijatelja. Njihov se usamljeni karakter ušuljao i u njihov brak. Spavaju u zasebnim sobama u Bijeloj kući i tijekom putovanja, a čak i kada borave pod istim krovom često provode vrijeme u različitim prostorijama. Prema izvorima poznatim Jordan, Trump i Melania se usprkos svemu vole. Melania je od samog početka podržavala Trumpa u njegovim političkim ambicijama. Ona je navodno bila ta koja ga je i nagovorila da se kandidira za predsjednika. 'Znaš Donalde, prestani pričati o kandidiranju za predsjednika i učini to... a ako se kandidiraš, pobijedit ćeš', navodno su bile riječima kojima je Melania uvjerila Trumpa da uše u borbu za predsjednika Amerike. Lijepa Slovenka bila je prva osoba koju bi Trump nazvao nakon svakog intervjua tijekom predsjedničke kampanje. Zanimalo ga je Melanijino mišljenje o njegovom nastupu, što dovoljno govori o tome koliko mu Melania uistinu znači.