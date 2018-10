Melania Trump napokon priznala u čemu se sve ne slaže sa suprugom Donaldom Trumpom

Prva dama Amerike na prvom je službenom samostalnom putovanju otkako je njezin suprug, Donald Trump postao predsjednik. Posjet Africi završila je u Egiptu, odakle se obratila novinarima i progovorila o suprugu i njegovim lošim navikama

Melania je oduševila svijet i Amerikance svojim angažmanima po Keniji, gdje je posebne simpatije zaradila obilaskom safarija, hraneći sloniće. No pravi spektakl, prva dama ostavila je za sam kraj svog povijesnog putovanja.

Ispred piramida u Kairu, elegantna i dotjerana od glave do pete, gospođa Trump obratila se novinarima i odgovorila na sva postavljena pitanja.

'Ne slažem se uvijek sa stvarima koje objavljuje na Twitteru i to mu kažem. Iskreno mu kažem svoje mišljenje i dam dobronamjeran savjet. Nekada me on posluša, a nekad ne ali ja imam svoj glas i stavove i važno mi je da mogu izraziti što mislim.'