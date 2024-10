Melania progovorila o Trumpovoj reakciji na njezin stav o pobačaju

'Zašto bi itko osim same žene imao moć određivati što će ona raditi sa svojim tijelom? Temeljno pravo svake žene je ono na individualnu slobodu, na vlastiti život, ali i da ima ovlast prekinuti trudnoću ako to želi. Ograničiti pravo žene na izbor hoće li prekinuti neželjenu trudnoću je isto kao i uskratiti joj kontrolu nad vlastitim tijelom. To je uvjerenje koje sam nosila sa sobom kroz cijeli svoj odrasli život!', napisala je Melania.

Upravo zbog svega toga javnost je s nestrpljenjem iščekivala što će Trump reći na Melanijin istup, no ona je kratko rekla kako joj je suprug 'dopustio da bude ono što je'.

Znao je njezin stav

U televizijskom intervjuu kojeg je dala, na pitanje novinarke Marije Bartimoro je li, prije negoli je stavila riječi na papir, razgovarala sa suprugom, Melania Trump je odgovorila:

'Da, znao je moj stav i moja uvjerenja od prvog dana kad smo se upoznali, a ja vjerujem u individualnu slobodu. Želim odlučiti sama što želim učiniti sa svojim tijelom i ne želim da se vlada upliće u moje osobne stvari. Mislim da je to vrlo važno. Znao je moja uvjerenja i znao je da će to biti u knjizi. Pustio me je da budem ono što jesam i dopustio mi je da vjerujem u što vjerujem. I ja njega poštujem i dopuštam mu da bude svoj. On ima drugačija uvjerenja i učinit će isto tako ono u što vjeruje.'