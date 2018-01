Meghan Markle ima želju za vjenčanje koja malo prkosi kraljevskoj tradiciji

Kada u svibnju krene prema oltaru, pred kojim će ju čekati princ Harry, Meghan Markle navodno bi željela da je doprati majka Doria Ragland, što baš i nije u skladu s kraljevskim običajima

Otkrio je to za Us Weekly izvor blizak kraljevskom paru, dodavši kako bi to bio sladak trenutak.

U iščekivanju službene potvrde s kraljevskih dvora, časopis Elle podsjeća da bi u skladu s kraljevskom tradicijom Meghan do oltara trebala došetati u pratnji oca Thomasa Marklea, kao što je Kate Middleton došetala s ocem Michaelom na kraljevskom vjenčanju s princem Williamom 2011. godine, ili princeza Diana koju je 1981. na vjenčanju s princem Charlesom dopratio njezin otac John Spencer.