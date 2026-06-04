Matt Damon priznao zašto mu je ovo zadnji veliki film u životu: 'Još prije 20 godina rekao sam Benu...'

Holivudski veteran Matt Damon otvoreno je progovorio o starenju u filmskoj industriji, priznajući da više ne računa na velike blockbustere te da su prilike za ovakve filmove stvar prošlosti. Zvijezda novog spektakla Christophera Nolana sa sjetom se osvrnula na surovu prirodu svog posla koja ne štedi nikoga, pa ni najveće legende poput Toma Cruisea

Iako danas nosi status jedne od najvećih svjetskih zvijezda i iza sebe ima nevjerojatnih 80 filmskih setova, 55-godišnji Matt Damon svjestan je prolaznosti u Hollywoodu i činjenice da filmska industrija sve manje ulaže u starije glumce. Rad na adaptaciji Homerove 'Odiseje' smatra možda i posljednjom prilikom za tako kolosalan projekt, zbog čega je bespogovorno prihvatio sve nemilosrdne uvjete snimanja na otvorenom moru i hladnoći.

Najteži set u karijeri Damon nije skrivao koliko je rad na filmu 'The Odyssey', čiji je budžet iznosio ogromnih 250 milijuna dolara, bio fizički zahtjevan. Redatelj Christopher Nolan inzistirao je na praktičnim efektima i stvarnim lokacijama, bez skrivanja iza zelenih ekrana. 'Pojavio bih se na tim lokacijama i mislio u sebi: Tko je jeb*** mislio da ovdje možeš snimati film?', priznao je Damon prisjećajući se uvjeta sa snimanja na šest lokacija diljem svijeta. Dodao je kako su se na setu tješili da će odlazak na Island biti lakši u usporedbi s drugima.

'Šalili smo se među ekipom da nismo imali niti jednu laku lokaciju. Svaki put bismo otišli negdje i rekli: 'Pa dobro, Island će biti lakši'. A onda dođemo tamo, kiša pada vodoravno i jeb*** se smrzavamo. Island je doslovno bio u stilu, držite mi pivo', našalio se glumac. Nolanov pristup bez ikakvog lažiranja doveo ga je i do toga da ga zavežu za pravi jarbol broda nasred otvorenog oceana dok su snimali scene sa Sirenama. 'Ima neki stvarni dar za glumca u tome da unaprijed zna da nema tajni', dodao je Damon objašnjavajući da je znao točno u što se upušta.

Upozorenje za Toma Cruisea i nesigurnost posla Osvrćući se na vlastitu dugovječnost u Hollywoodu, glumac se prisjetio davnog razgovora sa svojim najboljim prijateljem i kolegom Benom Affleckom o nesigurnosti njihovog posla, u kojem je spomenuo i Toma Cruisea. Iako su mnogi skloni misliti da zvijezde tog kalibra mogu odahnuti, Damon je još prije dva desetljeća shvatio surovu istinu o prolaznosti. Još prije 20 godina rekao je Afflecku kako ga brine što nemaju nikakvu sigurnost posla, našalivši se na račun najpoznatijeg akcijskog junaka današnjice: 'Čak ni Tom Cruise ne zna hoće li ga publika htjeti gledati u idućem filmu.'

Smanjenje obujma posla zbog djece S godinama i starenjem, njegovi su se prioriteti potpuno promijenili. Odluka o smanjivanju opsega posla i biranju manjeg broja uloga nije došla samo zbog holivudske surovosti, već prije svega zbog želje da više vremena posveti svojoj obitelji. Otac četvero djece najbolje je to shvatio kad je čitao Nolanov scenarij za 'Interstellar', film koji govori o propuštanju djetinjstva vlastitog djeteta.

The Odyssey Izvor: Društvene mreže / Autor: YOUTUBE