SUROVA ISTINA

Matt Damon priznao zašto mu je ovo zadnji veliki film u životu: 'Još prije 20 godina rekao sam Benu...'

G.R.

04.06.2026 u 09:17

Luciana Barroso i Matt Damon
Luciana Barroso i Matt Damon Izvor: Profimedia / Autor: Christopher VICTORIO / AFP / Profimedia
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Holivudski veteran Matt Damon otvoreno je progovorio o starenju u filmskoj industriji, priznajući da više ne računa na velike blockbustere te da su prilike za ovakve filmove stvar prošlosti. Zvijezda novog spektakla Christophera Nolana sa sjetom se osvrnula na surovu prirodu svog posla koja ne štedi nikoga, pa ni najveće legende poput Toma Cruisea

Iako danas nosi status jedne od najvećih svjetskih zvijezda i iza sebe ima nevjerojatnih 80 filmskih setova, 55-godišnji Matt Damon svjestan je prolaznosti u Hollywoodu i činjenice da filmska industrija sve manje ulaže u starije glumce. Rad na adaptaciji Homerove 'Odiseje' smatra možda i posljednjom prilikom za tako kolosalan projekt, zbog čega je bespogovorno prihvatio sve nemilosrdne uvjete snimanja na otvorenom moru i hladnoći.

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Najteži set u karijeri

Damon nije skrivao koliko je rad na filmu 'The Odyssey', čiji je budžet iznosio ogromnih 250 milijuna dolara, bio fizički zahtjevan. Redatelj Christopher Nolan inzistirao je na praktičnim efektima i stvarnim lokacijama, bez skrivanja iza zelenih ekrana.

'Pojavio bih se na tim lokacijama i mislio u sebi: Tko je jeb*** mislio da ovdje možeš snimati film?', priznao je Damon prisjećajući se uvjeta sa snimanja na šest lokacija diljem svijeta. Dodao je kako su se na setu tješili da će odlazak na Island biti lakši u usporedbi s drugima.

Odiseja, Matt Damon i Zendaya
Odiseja, Matt Damon i Zendaya Izvor: Profimedia / Autor: Universal Pictures / Planet / Profimedia

'Šalili smo se među ekipom da nismo imali niti jednu laku lokaciju. Svaki put bismo otišli negdje i rekli: 'Pa dobro, Island će biti lakši'. A onda dođemo tamo, kiša pada vodoravno i jeb*** se smrzavamo. Island je doslovno bio u stilu, držite mi pivo', našalio se glumac.

Nolanov pristup bez ikakvog lažiranja doveo ga je i do toga da ga zavežu za pravi jarbol broda nasred otvorenog oceana dok su snimali scene sa Sirenama. 'Ima neki stvarni dar za glumca u tome da unaprijed zna da nema tajni', dodao je Damon objašnjavajući da je znao točno u što se upušta.

Odiseja
Odiseja Izvor: Profimedia / Autor: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Upozorenje za Toma Cruisea i nesigurnost posla

Osvrćući se na vlastitu dugovječnost u Hollywoodu, glumac se prisjetio davnog razgovora sa svojim najboljim prijateljem i kolegom Benom Affleckom o nesigurnosti njihovog posla, u kojem je spomenuo i Toma Cruisea.

Iako su mnogi skloni misliti da zvijezde tog kalibra mogu odahnuti, Damon je još prije dva desetljeća shvatio surovu istinu o prolaznosti. Još prije 20 godina rekao je Afflecku kako ga brine što nemaju nikakvu sigurnost posla, našalivši se na račun najpoznatijeg akcijskog junaka današnjice: 'Čak ni Tom Cruise ne zna hoće li ga publika htjeti gledati u idućem filmu.'

Odiseja
Odiseja Izvor: Profimedia / Autor: Syncopy Production - Universal Pictures / Album / Profimedia

Smanjenje obujma posla zbog djece

S godinama i starenjem, njegovi su se prioriteti potpuno promijenili. Odluka o smanjivanju opsega posla i biranju manjeg broja uloga nije došla samo zbog holivudske surovosti, već prije svega zbog želje da više vremena posveti svojoj obitelji. Otac četvero djece najbolje je to shvatio kad je čitao Nolanov scenarij za 'Interstellar', film koji govori o propuštanju djetinjstva vlastitog djeteta.

The Odyssey Izvor: Društvene mreže / Autor: YOUTUBE

'Bio sam toliko emotivan jer sam i sam imao malu djecu. Bio sam u inozemstvu, odvojen od njih dva tjedna, a taj scenarij govori upravo o gubljenju cijelog djetinjstva tvog djeteta. Sjećam se da sam nakon toga nazvao Chrisa i rekao mu: Što je to s tobom i ovom temom?', iskreno je opisao glumac. Zbog takvih trenutaka Damon je svjesno odlučio usporiti tempo, pomirivši se sa starenjem i prihvativši da njegovo zlatno doba mega produkcija polako ostaje iza njega, dok na vidjelo stupaju neki novi klinci kojima prepušta pozornicu.

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