Cure novi detalji susreta Meghan i Harryja s kraljem: Nije bilo baš tako srdačno

Iako je riječ o strogo privatnom obiteljskom susretu, pojavile su se tvrdnje da ozračje susreta navodno nije bilo toliko srdačno koliko se očekivalo.

Kraljevski autor Christopher Andersen u razgovoru za Page Six ustvrdio je kako je stekao dojam da iz Meghanine perspektive susret s kraljem Charlesom III. i kraljicom Camillom 'nije bio baš topao i srdačan'. Istodobno, izvor iz Buckinghamske palače doveo je u pitanje njegove tvrdnje, istaknuvši kako nije jasno na temelju čega može znati što se događalo tijekom privatnog obiteljskog sastanka.

Harry (41) i Meghan (44) u Ujedinjeno Kraljevstvo stigli su s djecom, sedmogodišnjim princem Archiejem i petogodišnjom princezom Lilibet. Bio je to njihov prvi susret s kraljem Charlesom otkako je početkom prošle godine objavio da boluje od raka, ali i prvi obiteljski susret nakon četiri godine.

Prvi susret nakon četiri godine

Buckinghamska palača potvrdila je da je okupljanje održano u Highgrove Houseu, privatnoj rezidenciji kralja Charlesa u Gloucestershireu, no unaprijed je bilo jasno da fotografije susreta neće biti objavljene.

Posljednji put Charles je svoje unuke Archieja i Lilibet vidio 2022. godine tijekom obilježavanja platinastog jubileja kraljice Elizabete II. No, prema pisanju Page Six, cijeli posjet nije protekao bez poteškoća. Američki medij tvrdi da je paru uskraćena policijska zaštita financirana iz javnih sredstava, kao i mogućnost boravka u kraljevskoj rezidenciji, zbog čega je princ Harry veći dio boravka navodno proveo odvojeno od supruge i djece.