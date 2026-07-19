Cure novi detalji susreta Meghan i Harryja s kraljem: Nije bilo baš tako srdačno

Nakon što su princ Harry, Meghan Markle i njihovo dvoje djece početkom srpnja prvi put nakon četiri godine posjetili kralja Charlesa i kraljicu Camillu, britanski i američki mediji ne prestaju analizirati što se događalo iza zatvorenih vrata
Iako je riječ o strogo privatnom obiteljskom susretu, pojavile su se tvrdnje da ozračje susreta navodno nije bilo toliko srdačno koliko se očekivalo.
Kraljevski autor Christopher Andersen u razgovoru za Page Six ustvrdio je kako je stekao dojam da iz Meghanine perspektive susret s kraljem Charlesom III. i kraljicom Camillom 'nije bio baš topao i srdačan'. Istodobno, izvor iz Buckinghamske palače doveo je u pitanje njegove tvrdnje, istaknuvši kako nije jasno na temelju čega može znati što se događalo tijekom privatnog obiteljskog sastanka.
Harry (41) i Meghan (44) u Ujedinjeno Kraljevstvo stigli su s djecom, sedmogodišnjim princem Archiejem i petogodišnjom princezom Lilibet. Bio je to njihov prvi susret s kraljem Charlesom otkako je početkom prošle godine objavio da boluje od raka, ali i prvi obiteljski susret nakon četiri godine.
Prvi susret nakon četiri godine
Buckinghamska palača potvrdila je da je okupljanje održano u Highgrove Houseu, privatnoj rezidenciji kralja Charlesa u Gloucestershireu, no unaprijed je bilo jasno da fotografije susreta neće biti objavljene.
Posljednji put Charles je svoje unuke Archieja i Lilibet vidio 2022. godine tijekom obilježavanja platinastog jubileja kraljice Elizabete II. No, prema pisanju Page Six, cijeli posjet nije protekao bez poteškoća. Američki medij tvrdi da je paru uskraćena policijska zaštita financirana iz javnih sredstava, kao i mogućnost boravka u kraljevskoj rezidenciji, zbog čega je princ Harry veći dio boravka navodno proveo odvojeno od supruge i djece.
Slične informacije objavio je i časopis People, čiji izvor tvrdi da se putovanje za Meghan pretvorilo u 'pravu noćnu moru', zbog čega je s djecom navodno ranije nego što je bilo planirano otputovala natrag u Kaliforniju.
Princ Harry već godinama vodi pravnu bitku kako bi tijekom boravaka u Ujedinjenom Kraljevstvu ponovno dobio policijsku zaštitu za svoju obitelj, no njegovi su zahtjevi dosad više puta odbijeni. Andersen smatra da se Meghan danas osjeća znatno sigurnije u svom domu u Montecitu te da ne želi ostaviti dojam kako razmišlja o povratku kraljevskim dužnostima.
Takve tvrdnje donekle se podudaraju s informacijama koje je također objavio Page Six. Prema njihovim navodima, Harry je tijekom gala večeri TIME100 Sports navodno rekao uzvanicima da su Meghan te njihova djeca 'sretni što su ponovno kod kuće u Kaliforniji'.
Podsjetimo, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa početkom 2020. godine napustili su položaj aktivnih članova britanske kraljevske obitelji te se preselili u Kaliforniju. Ondje su pokrenuli niz vlastitih poslovnih projekata, uključujući suradnje s Netflixom, produkciju podcasta i razvoj vlastitog lifestyle brenda.
Ni glasnogovornik princa Harryja i Meghan Markle ni Buckinghamska palača nisu željeli komentirati navode koje je objavio Page Six.