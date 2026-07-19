Mateo i Izabel Kovačić pokazali idilu uz poruku iz Biblije i luksuz koji nije za obične smrtnike

Dok nogometni svijet bruji o transferima i klupskim pripremama, Mateo Kovačić isključio je telefone i prepustio se čarima obiteljske idile. Zvijezda Cityja sa suprugom Izabel i njihovo dvoje djece pobjegla je na Karibe, otkrivajući djelić impresivnog ljetovanja

I dok njegov kum Luka Modrić puni baterije u rodnom kraju, Mateo Kovačić uživa na drugom kraju u pravom tropskom raju. Nogometaš je na Instagramu podijelio bogatu galeriju fotografija koja otkriva kako sa suprugom Izabel i djecom uživa na nestvarno plavim karipskim plažama, u šopingu i ekskluzivnom smještaju čije cijene noćenja garantiraju potpunu privatnost. Fotografije možete vidjeti ovdje.

Biblijski citat uz tropski luksuz Uz niz idiličnih obiteljskih kadrova, Mateo je objavu pratio rečenicom: 'Svaki dobar i savršen dar odozgo je'. Riječ je o poznatom biblijskom citatu iz Jakovljeve poslanice kojim vjernici izražavaju zahvalnost Bogu na životnim blagoslovima i obitelji. Takav potez nimalo ne čudi s obzirom na to da naš reprezentativac nikada nije skrivao svoju duboku katoličku vjeru.

No, duhovnu zahvalnost na ovom putovanju prati i vrlo prizeman, vrhunski luksuz. Sudeći po fotografijama, obitelj je odsjela u čuvenom resortu Amanyara. Ovo utočište za elitu smješteno je na obali otoka Providenciales, točnije uz sam rub nacionalnog parka. Resort je omiljen među holivudskim zvijezdama i milijarderima jer nudi potpunu izolaciju u predivnim drvenim paviljonima koji su vješto skriveni u tropskoj šumi, tik uz ocean.

Cijena noćenja u ovom kompleksu kreće se od oko 2500 dolara za osnovni smještaj, dok se za najraskošnije vile s privatnim osobljem izdvaja i više od 20 tisuća dolara po noći.