Matija Vuica diže moral sebi i drugima: 'Glavu gore, učini što možeš i koliko možeš za sebe i druge i nema stajanja'

Pandemija koja traje i potres kao prirodna katastrofa koja ostavlja jednu od najtežih trauma koje se mogu dogoditi čovjeku, nikome ne padaju lako. Jedna od naših najcjenjenijih dizajnerica i glazbenica opisala je svoje emocije i stanja dižući raspoloženje samoj sebi i ostalima

View this post on Instagram

Ranije je za tportal ispričala što joj je davalo snagu i izvlačilo je do sada iz teških situacija.

'Kad pogledam unazad, mislim da je prvenstveno za to zaslužan moj odgoj. Moja majka je istrpjela svašta i toliko se napatila, a uvijek je bila puna osmijeha, pozitive, snage i vjere. Borila se s operacijama i mojim bolesnim bratom, mene školovala s nekim siromašnim budžetom. I stvarno bih bila čudovište kad ne bih bila barem kao ona, ako i ne bolja jer mi je ovaj život omogućio da budem bolja. Moja majka je apsolutno snaga koja me vodila, a druga je moj Jure, apsolutni životni oslonac. Njemu se neće svidjeti da ga hvalim, ali baš me briga! (smijeh) On je moj pravi životni partner, podrška za moje zdravlje, posao, moje psihičko stanje jer uz sve tragedije koje sam prošla, on je čvrsto stajao uz mene', rekla je.