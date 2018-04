Marijana Batinić: 'Posebno me raduje kad čovjek u starijoj životnoj dobi krene u potragu za srodnom dušom'

Deveta sezona najpopularnije dokumentarne sapunice 'Ljubav je na selu' krenula je u ponedjeljak navečer na RTL-u. Zaštitno lice emisije, omiljena televizijska voditeljica Marijana Batinić za tportal se prisjetila svoje prve ljubavi, otkrila kako podnosi kritike, a kao i uvijek, bila je otvorena i za poneka pitanja iz privatnog života

A kad se to u 'Ljubav je na selu' nije dogodila ljubav? Ove godine bila je to ljubav na prvi pogled.

Sjećam se svoje prve zaljubljenosti. Upoznali smo se na ekskurziji u osnovnoj školi. Prvi leptirići, prvi poljubac. Bila je to ljubavna priča iz tinejdžerskih filmova. On iz Zagreba, ja iz Splita. Godinama smo se dopisivali.

Jeste li bili s obitelji tamo? Ako niste, kako ste podnijeli odvajanje od njih?

Bila sam ukupno 5 dana u Los Angelesu. Otišla sam iz stana kao da idem na pet mjeseci. Prije nego sam rodila sama sam letjela u Australiju, Ameriku, Aziju, a sada mi je frka do Splita otići sama. Kažu mi da je to normalno kad si mama. Da nije bilo mog poslovnog angažmana u Americi sumnjam da bih se odvažila na takav put. To što je Petra doletjela iz San Francisca samo me dodatno motiviralo.

Kako se rješavate bračne monotonije?

Nema bračne monotonije! Kod nas je sve samo ne monotono.