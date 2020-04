View this post on Instagram

Znate onu noćnu moru u kojoj imate pet minuta, pun ormar i "ništa za obući"? 😱😬 Meni najteže pada skockati se za poslovni sastanak, postići (barem polu) ozbiljan dojam, a ostati svoja! 😂 I zato je moja prva @hm kombinacija upravo smart casual, ona u kojoj detalji čine razliku, odnosno, čine je mojom. 🙌💃 U ovom slučaju - marame, lančići, boja cipela i krojevi 😉 . Moja @hm kombinacija sada je dostupna u trgovinama! #HMxMe 📷 @super1.hr #fashionlover #ootd #smartcasual #bluejeans👖#culottes #blueshoes #falatiživote #nisamjauteglirasla #marijanabatinic